Un animateur de Jujutsu Kaisen confirme que l’épisode 17 a été bâclé

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a surpris les fans avec son animation incroyable, mais plusieurs scènes étaient inachevées. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé un animateur, qui s’est depuis exprimé à ce sujet.

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présente le combat le plus intense de la série, avec l’arrivée opportune de Sukuna pour vaincre Makora et sauver Megumi. L’épisode révèle un indice clé sur les plans de Sukuna concernant le jeune exorciste, nous offre le combat entre les deux monstres les plus OP de la saison, et dévoile la destruction de Shibuya, provoquant la crise de Yuji. Pour finir sur un suspense insoutenable concernant Nanami.

Tant de choses se sont passées en seulement 20 minutes d’épisode, et la situation ne fera qu’empirer à partir de maintenant. L’épisode inclut même des séquences de Vincent Chansard, l’un des animateurs de One Piece qui a contribué aux épisodes du Gear 5, de Zoro contre King et plusieurs autres séquences incroyables.

Même si les fans ne font que des éloges pour le récent épisode de Jujutsu Kaisen, certains ont également remarqué que beaucoup de scènes semblaient bâclées et incomplètes. Et l’un des animateurs a révélé la vérité derrière ce mystère.

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen n’était pas terminé à sa diffusion

crunchyroll

L’un des animateurs de Jujutsu Kaisen, Nobili Roccia, a partagé sur un post Twitter/X qui a depuis été supprimé (mais conservé sur Reddit) : “L’épisode #17 de la S2 de JJK n’est pas terminé. Je suis heureux que tant de personnes l’apprécient, mais j’aurais aimé que l’équipe ait pu le finir. En l’état, ce qui est présenté à l’écran représente 30% de la vision initiale. Je suis tellement frustré. J’aurais aimé avoir plus de temps pour finir davantage de scènes… en l’état actuel, il y a trop d’erreurs pour que je puisse éprouver du plaisir à voir l’épisode.“

Cependant, les fans ont offert un incroyable soutien envers le travail acharné des animateurs, comme l’a fait remarquer un utilisateur Twitter/X : “QUOI, c’était seulement 30% ??? L’animation était déjà incroyable. Vous avez fait du super travail avec le temps que vous aviez.“

“Donnez des médailles à cette équipe !!! Si cette animation n’était que 30% tout en étant déjà aussi bonne, ils méritent vraiment des éloges. Incroyable !“

La crise de production de la saison 2 de Jujutsu Kaisen n’est plus vraiment un secret parmi les fans, qui critiquent souvent le studio MAPPA qui surcharge de travail ses employés. Les animateurs ont déjà demandé un report de l’épisode, mais l’équipe de production a refusé.

Les images preview du dernier épisode ont également été retardées de 4 à 5 heures, ce qui montre que les animateurs travaillent sur les épisodes jusqu’à la dernière minute avant leur sortie. Malheureusement, la charge de travail ne fait qu’augmenter et plusieurs animateurs expriment leur mécontentement sur Twitter/X.

Malgré les controverses devenues régulières, le studio MAPPA n’a pas encore répondu aux plaintes concernant ses conditions de travail présumées.