Pokimane demande à Twitch d’interdire les jeux d’argent

Alors que le débat continue de faire rage, Pokimane a interpellé Twitch, leur demandant d’interdire les lives de jeux d’argent sur la plateforme.

Les jeux d’argent sont de plus en plus présents sur Twitch. Qu’il s’agisse de Poker, de Blackjack, ou de Machine à sous, de plus en plus de streamers se sont lancés à la conquête de ce nouvel Eldorado, avides de décrocher le gros lot sous les yeux attentifs de leurs viewers.

Néanmoins, alors que la banqueroute n’est jamais bien loin lorsqu’on arpente les casinos en ligne, au fil des années de nombreuses voix se sont élevées pour pointer du doigt les dangers liés à la promotion de ce genre de contenus, notamment la dépendance aux jeux d’argent. D’autant plus que ces lives attirent principalement de jeunes viewers.

Alors que la situation semble empirer, à présent des têtes d’affiche ont commencé à faire entendre leur voix, appelant Twitch à interdire ce genre de contenus sur la plateforme.

Les jeux d’argent sur Twitch, un débat houleux

Le 18 septembre, Pokimane a officiellement pris position, demandant aux internautes sur Twitter d’aimer son tweet s’ils partent son point de vue.

“Aimez, si vous voulez que Twitch bannisse les jeux d’argent”, a-t-elle tweeté.

Très vite les likes se sont accumulés sur son tweet jusqu’à atteindre les 266 000 likes à l’heure où sont écrites ces lignes. Il faut dire que son tweet est survenu juste après une grosse polémique impliquant le streamer “ItsSliker”, qui a été accusé d’avoir escroqué ses fans et d’autres streamers. Il aurait récupéré ainsi plusieurs milliers d’euros.

Le streamer a par la suite confirmé la véracité de ces accusations, confiant que c’était dû à son addiction aux jeux d’argent.

De nombreux internautes se sont rangés du côté de Pokimane, reconnaissant que Twitch devrait sévir contre les streams de jeux d’argent d’une manière ou d’une autre. D’autres au contrait ont jugé que ce n’était pas si important comparé à l’apparition de la catégorie piscine et jacuzzi sur la plateforme.

Alors que de nombreux streamers demandent à ce que des mesures soient prises, reste à voir ce que va décider Twitch.