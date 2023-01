MrBeast guérit 1 000 personnes malvoyantes dans sa dernière vidéo

Le célèbre Youtubeur Jimmy ‘MrBeast‘ Donaldson a une fois de plus changé des vies, en guérissant la cécité de 1 000 personnes dans sa dernière vidéo.

MrBeast continue de changer des vies. Avec plus de 130 millions d’abonnés, on comprend facilement pourquoi ce jeune homme de 24 ans est au sommet de YouTube.

Avec des vidéos à succès telles que sa récréation de Squid Game, ainsi que sa tentative de survie de 50 heures en Antarctique, il n’est pas étonnant que MrBeast ait pulvérisé le record du plus grand nombre d’abonnés récoltés en une semaine en 2022 avec un montant totalement dingue de 3 188 959 nouveaux adeptes.

Non seulement ses fans l’aiment pour ses vidéos les plus bizarres dans lesquelles il dépense parfois des millions de dollars à la fois, mais beaucoup ont également adopté son côté philanthrope.

Et dans sa dernière vidéo, la star de YouTube a décidé de continuer de changer des vies.

MrBeast aide à guérir la cécité de 1 000 personnes

Dans une vidéo publiée le 28 janvier, MrBeast a aidé 1 000 personnes en leur payant chacune une opération chirurgicale afin de guérir de leur cécité.

Constatant que la moitié de la population atteinte de cécité curable n’a pas accès au bon traitement, MrBeast a décidé d’aider des personnes à travers le monde.

D’innombrables étrangers dans de nombreux pays tels que la Namibie, le Mexique, le Honduras, l’Indonésie, le Brésil, le Vietnam, le Kenya et la Jamaïque ont ainsi été aidés par le créateur de contenu.

Mais MrBeast ne s’est pas arrêté là non plus. Au cours de la vidéo de 8 minutes, MrBeast a été vu une fois de plus en train de bénir des étrangers avec des tas d’argent, et la star de YouTube a même fait des pieds et des mains pour acheter une Tesla à un jeune fan après une opération réussie.

En outre, le Youtubeur a également fait un don supplémentaire de 100 000 dollars afin d’aider à guérir davantage de personnes atteintes de cécité dans le monde.