La main d’un streamer chinois aurait été coupée après qu’un homme l’ait attaqué avec une épée

Un récent live d’un streamer chinois a fini en catastrophe lorsqu’un homme armé d’une épée a commencé à attaquer des personnes et a même tranché la main de l’influenceur, le tout en pleine diffusion.

Le 23 mai, un streamer chinois diffusant depuis Xiamen discutait avec un ami lorsqu’un homme muni d’une épée est apparu de nulle part et a attaqué le duo.

Dans un clip qui fait le tour des réseaux sociaux, le streamer chinois et son ami ont rapidement fui l’homme armé de l’épée, mais seulement après que l’agresseur semble avoir tranché sa main pendant l’altercation.

Un autre extrait de l’incident montre un groupe de personnes dans la zone en train de courir alors que l’agresseur les poursuit en continuant de brandir l’arme.

Au total, 99 personnes regardaient le live lorsque l’attaque a eu lieu et elle a depuis fait le buzz, se propageant sur les réseaux sociaux en Chine et plus loin encore.

Un homme arrêté après avoir coupé la main d’un streamer chinois avec une épée

Selon Asia One, une ambulance et des policiers ont été envoyés sur les lieux après avoir reçu des signalements d’une bagarre en cours.

La police a alors découvert que le suspect, nommé ‘Luo’, avait eu une altercation avec le streamer et son ami sur Douyin, le TikTok chinois, et avait riposté en les attaquant avec une épée.

Le streamer et son ami ont été conduits à l’hôpital pour des “blessures non mortelles” malgré la perte d’une main et une entaille dans le dos.

Des photos ont également fait surface en ligne montrant la main de la victime posée sur le sol, poussant les utilisateurs à réclamer justice contre l’individu armé d’une épée.

Quelques heures après cette agression violente, la police a retrouvé le suspect et l’a arrêté, mais l’enquête est toujours en cours.