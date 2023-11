Le réalisateur de L’Attaque des Titans brise le silence sur le grand final de l’anime

Le dernier épisode de L’Attaque des Titans va bientôt être diffusé, et le réalisateur Yuichiro Hayashi a partagé ses pensées sur le grand final que les fans vont découvrir.

L’attente interminable est presque terminée puisque l’anime L’Attaque des Titans s’apprête à tout casser dans sa conclusion. Le manga, lancé en 2009, avait créé la controverse chez les fans du monde entier pour sa fin tragique en 2021 : de nombreux lecteurs avaient en effet été déçus pour la conclusion de l’œuvre d’Hajime Isayama.

Si pour beaucoup une telle fin, tragique au possible, était justifiée, il n’en fallait pas moins pour que d’autres se plaignent sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à supplier l’auteur de tout revoir dans la conclusion. Alors, les prières ont-elles été entendues ? Le réalisateur de la série animée, Yuichiro Hayashi, a partagé quelques commentaires sur le final à l’occasion de la sortie de ce tout dernier épisode de L’Attaque des Titans.

L’avis du réalisateur de L’Attaque des Titans sur la fin

À l’occasion de la sortie de l’épisode final de L’Attaque des Titans, le site officiel de l’anime a publié des messages de quelques membres éminents de l’équipe : mangaka, réalisateur ou encore des artistes des chansons de la série, tous ont pu dire quelque chose pour célébrer la fin d’une grande oeuvre.

Et le réalisateur Yuichiro Hayashi s’est amusé à rappeler les plus grands thèmes de la série tout en parlant du final qui approche à grands pas : “L’anime L’Attaque des Titans se dirige enfin vers sa conclusion. Ces quatre dernières années, j’ai fait face à ce projet tous les jours en me disant : “Bats-toi… Bats-toi…” Nous avons mis tout ce que je pouvais imaginer dans ce projet, et je crois que les dernières images ne sont qu’une compilation de toute notre passion. Un nouveau scénario d’Isayama-sensei, des performances remplies d’âme de la part des acteurs, des morceaux de musique absolument parfaits. Ne ratez pas tout ça !“

Alors, nos héros vont-ils réussir à sauver l’humanité tout en satisfaisant les fans ? Rendez-vous le 5 novembre pour le savoir : l’épisode final sera diffusé en streaming sur Crunchyroll, et durera 85 minutes.