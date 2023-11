Une scène inédite dans l’épisode final de L’Attaque des Titans ?

Alors que le dernier épisode de L’Attaque des Titans s’apprête à sortir, l’équipe de l’anime confirme qu’il y a bien une scène exclusive à l’anime, inexistante dans le manga.

La sortie du dernier épisode de L’Attaque des Titans approche à pas de géant (vous l’avez ?) et les fans du monde entier trépignent d’impatience à l’idée d’assister à la conclusion épique de l’anime. Le manga, lancé en 2009, avait suscité de nombreux désaccords chez les lecteurs pour son dénouement. Si certains appréciaient la conclusion apportée par Hajime Isayama, il n’en allait pas de même pour d’autres, au point même de lancer une pétition pour modifier la fin.

Et là où beaucoup de lecteurs ont soutenu le mangaka et sa conclusion pour les personnages de L’Attaque des Titans, l’auteur a tout de même reconnu qu’elle avait été difficile à écrire. Source de tension, difficulté à dessiner correctement ce qu’il voulait montrer, Hajime Isayama est allé jusqu’à présenter ses excuses auprès du studio MAPPA, pour l’adaptation de certaines cases qu’il imagine compliquée.

Car après plus d’une décennie d’épisodes spectaculaires, la série aussi arrive à son terme. Et certains lecteurs vont être ravis : bien que la fin ne soit pas complètement changée, il y aurait bien une scène inédite, à en croire l’équipe derrière l’anime.

Le dernier épisode de L’Attaque des Titans pourrait comporter une scène exclusive à l’anime

Le site officiel de l’anime L’Attaque des Titans a publié des commentaires du mangaka, du réalisateur et des artistes derrière les chansons de la série. Hajime Isayama y présente ses excuses pour MAPPA pour le climax difficile à adapter. Et l’auteur a également précisé : “Cette fois, à ma demande, j’ai eu l’occasion de dessiner un peu le brouillon vers la fin. S’il vous plaît, regardez jusqu’au bout.“

Le réalisateur Yuichiro Hayashi a également partagé un message pour la communauté des fans : “Un nouveau scénario de Isayama-sensei, les performances pleines d’âme des acteurs, les morceaux de musique absolument parfaits. Ne ratez pas tout ça !“

De son côté, Marina Inoue, la doubleuse d’Armin, a elle aussi évoqué la présence de moments exclusifs à l’anime lors d’une interview traduite du japonais vers l’anglais par Comic Book : “Nous attendons avec impatience la conclusion, et nous y avons mis tout notre cœur et toute notre âme. Il y a une scène spéciale originale à l’anime qui a une signification importante. C’est un moment charnière pour Armin et Eren, et je me demande quels sont leurs pensées et sentiments. C’est devenu une scène essentielle dans ce que j’ai interprété.“

Pour découvrir cette scène exclusive, il ne reste plus qu’une chose à faire : regarder l’épisode final de L’Attaque des Titans, disponible dès le 5 novembre 2023 en streaming.

