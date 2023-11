L’auteur de l’Attaque des Titans présente ses excuses pour l’épisode final

Le compte à rebours pour le grand final de L’Attaque des Titans a d’ores et déjà commencé, mais son créateur Hajime Isayama a tenu à présenter ses excuses pour le dernier épisode. Pourquoi ?

La longue attente est enfin terminée, puisque l’anime L’Attaque des Titans s’achemine vers sa conclusion grandiose (et écrasante). Le manga, lancé en 2009, avait suscité une controverse mondiale avec sa conclusion en 2021. De nombreux fans avaient été déçus par la manière de mettre un terme aux aventures des personnages dont ils avaient suivi les progrès durant de longues années.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres, à l’inverse, ont estimé que la fin tragique choisie par l’auteur était parfaitement justifiée. Le mangaka Hajime Isayama était, de son côté, particulièrement anxieux quant au sort de la série. Mais toute bonne histoire a une fin, et tous les événements tendaient à une conclusion difficile dans L’Attaque des Titans. Une conclusion qui, du reste, n’a rien enlevé à la qualité de l’œuvre dans son ensemble.

Et après plus d’une décennie, la série animée est elle aussi sur le point de livrer son épisode final. La première partie avait été diffusée dans un épisode d’1h01, et le studio MAPPA avait reçu de nombreux compliments à propos de son travail d’animation exceptionnel. Alors que le dénouement est sur le point de faire son grand retour sur nos écrans avec cette deuxième et dernière partie sous forme d’un épisode de plus d’1h20, Hajime Isayama a voulu partager ses réflexions tout en s’excusant à propos de la fin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce qu’Hajime Isayama regrette pour l’épisode final de L’Attaque des Titans.

Le site officiel de l’anime L’Attaque des Titans a publié, pour célébrer le prochain retour d’Eren et ses camarades, des commentaires du mangaka, du réalisateur et des artistes des chansons de la série. Hajime Isayama a fait remarquer que “cela fait 10 ans que l’anime a commencé. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tout ce temps.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Puis l’auteur du manga a abordé le sujet qu’il estime plus délicat : “La scène du climax qui se déroule dans la dernière moitié de la fin a été très difficile à dessiner dans le manga original, alors je n’ai pas pu m’empêcher de penser, “Cela va être dur pour MAPPA.” (…) Je suis désolé, MAPPA. Vraiment désolé. Malgré tout, je suis très impatient à l’idée de voir ce que ça donnera dans l’anime.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et parce que l’auteur s’est senti plus qu’investi pour l’adaptation de cette conclusion qui s’annonce grandiose (dans tous les sens du terme), l’auteur a révélé qu’il avait même pu mettre la main à la pâte dans la conception du dernier épisode : “De plus, cette fois, à ma demande, j’ai pu dessiner un peu d’esquisses vers la fin. Regardez jusqu’à la fin, s’il vous plaît.“

Ce deuxième (et dernier) épisode final sera diffusé le 5 novembre 2023, dans un long format qui devrait durer jusqu’à 85 minutes (soit 1h25 !) Il sera disponible sur Crunchyroll directement après sa diffusion au Japon.

L’article continue après la publicité