Alors que tout le monde se demandait qui était le prochain invité de son émission Zack en Roue libre, le créateur de contenu a révélé dans une vidéo qui est rapidement devenue virale que l’heureux élu n’était autre que Karim Benzema.

Saison après saison, de nombreux invités prestigieux sont passés sur le plateau de la célèbre émission de Zack Nani, Zack en Roue libre. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette émission qui a fait ses débuts en 2017, au cours de cet échange qui dure généralement environ 1h30, les invités reviennent sur leurs parcours avec de multiples anecdotes.

Si la plupart du temps Zack Nani reçoit des créateurs de contenus ou des joueurs professionnels triés sur le volet, il arrive que de petites exceptions soient faites comme lors de la dernière émission où Zack a reçu Omar da Fonseca, si bien que d’une semaine à l’autre, le mystère est complet quant à l’identité de la prochaine personnalité à être interviewée.

Jusqu’à présent, les annonces faites par Zack Nani pour dévoiler ses prochains invités ont toujours rencontré un franc succès mais, le créateur de contenu a battu des records avec la dernière qui en à peine quelques heures à reçu une avalanche de likes et de retweets.

“La plus grosse annonce de ma carrière”

À la surprise générale, le 1er novembre, Zack a partagé une vidéo intrigante avec des séquences où on pouvait le voir à Lyon. Petit à petit les indices ont commencé à affluer, avec des extraits de matchs de foot, et des échos de commentateurs sportifs. Alors que le suspens était à son comble, Zack est apparu avec le maillot de Benzema, devant une peinture du joueur, ne laissant plus de place au doute. C’est à ce moment-là que Karim Benzema a pris la parole, confirmant que le rendez-vous était bel et bien lancé.

Incroyable mais vrai, Karim Benzema sera le prochain invité de Zack en Roue libre. Ce vendredi 4 novembre, à 14h, Zack Nani interviewera le footballeur en direct de Madrid.