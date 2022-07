Elle gagne 1,5 million de dollars sur Twitch grâce à un ticket à gratter

Une streameuse Twitch sud-coréenne a récemment touché le jackpot en remportant 1,5 million de dollars grâce à un simple ticket à gratter.

Les jeux d’argent sont devenus de plus en plus populaires sur Twitch au cours des derniers mois, bien que très controversés. Des streamers tels que xQc et Trainwreck ont gagné et perdu des millions en jouant, ce qui a provoqué de nombreuses réactions négatives de la part des autres streamers de la plateforme.

Mais si les machines à sous sont devenues encore plus populaires que Warzone ces derniers mois, il existe également de nombreuses autres façons de jouer en live, y compris en grattant un bon vieux ticket à gratter.

Et récemment, lorsque la streameuse “ruruflower” a tenté sa chance, elle a été absolument stupéfaite de voir qu’elle n’avait pas seulement gagné, mais qu’elle avait gagné gros.

Une streameuse remporte le jackpot sur Twitch avec un ticket à gratter

La streameuse coréenne ruruflower vient de gagner 1,5 million de dollars en plein live sur Twitch grâce à un ticket à gratter 🤯 pic.twitter.com/0FBTyrtKcf — DEXERTO.FR (@DexertoFR) July 13, 2022

Dans un clip qui est rapidement devenu viral, ruruflower aux yeux larmoyants a complètement paniqué lorsqu’elle a montré à ses viewers le ticket qu’elle venait de gratter.

Selon une traduction du site coréen Top Star News, la streameuse diffusait son live depuis sa boutique de fleurs lorsqu’elle a gagné la somme qui va bouleverser sa vie.

“Regardez ça. Que dois-je faire ? C’est fou !” a-t-elle déclaré durant un moment d’émotion intense.

Alors que certaines personnes se demandaient s’il était intelligent de sa part de montrer le ticket en direct de peur que quelqu’un lui vole ses gains, le fait qu’elle bénéficie d’une telle attention médiatique devrait cependant empêcher un éventuel voleur d’encaisser ses 1,5 million de dollars.

Pour le moment, la streameuse n’a pas encore révélé ce qu’elle comptait faire de cette telle somme.