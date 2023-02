Domingo va commenter FC Barcelone – Manchester United sur Twitch

À l’occasion du choc entre le FC Barcelone et Manchester United en Europa League, Domingo sera en live sur sa chaîne en direct du Camp Nou afin de commenter le match avec Amine et Wiloo en partenariat avec RMC Sport.

Le football commence à prendre de plus en plus de place sur Twitch. Si de nombreux clubs professionnels comme le PSG ou l’OM disposent de leur chaîne dans lesquelles ils diffusent leurs conférences de presse, entraînements et matchs amicaux, des événements comme le Eleven All Stars sont également organisés sur la plateforme de streaming.

Plus récemment encore, RMC Sport a également ouvert sa propre chaîne Twitch dans laquelle il diffuse certaines de leurs émissions ainsi que des matchs, dont ceux d’Al-Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo.

Et afin d’élargir cette audience Twitch qui s’intéresse au football, la chaîne a passé un accord avec Domingo qui va commenter le match d’Europe League opposant le FC Barcelone à Manchester United ce jeudi en compagnie d’Amine et Wiloo en direct sur sa chaîne Twitch.

Présents ce jeudi 16 février sur la mythique pelouse du Camp Nou, Domingo, Amine et Wiloo vont avoir le privilège de commencer le live au bord de la pelouse où ils pourront annoncer les compositions d’équipe ainsi que parler des enjeux du match tout en assistant à l’échauffement des deux équipes.

Ils se dirigeront ensuite en cabine afin de commenter la rencontre qui sera entièrement rediffusée gratuitement sur la chaîne Twitch de Domingo grâce à un accord avec RMC Sport.

L’emblématique Coach Bizot sera donc accompagné comme nous vous l’avons révélé plus haut d’Amine qui est un grand fan de football et du PSG, ainsi que de Wiloo qui est un Youtubeur football réputé pour ses analyses très détaillées.

Alors si vous êtes fan de football (ou non) et que vous souhaitez assister à cet événement sur Twitch, le lancement du live est prévu pour le 16 février à 18h tandis que le match débutera officiellement à 18h45.