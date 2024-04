Discord booste “accidentellement” une vidéo YouTube avec plus de 600 millions de vues

Discord a “accidentellement” augmenté le nombre de vues d’une vidéo YouTube à plus de 600 millions et ce chiffre continue de croître, et dans le processus, semble également avoir partiellement perturbé YouTube lui-même.

Le jour du poisson d’avril 2024, Discord a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour son application, les loot boxes. Une fonctionnalité entièrement gratuite que tous les utilisateurs ont pu tester ce jour-là, offrant essentiellement une poignée d’objets cosmétiques, tous sur le thème d’un clown. L’idée étant de ridiculiser ceux qui passent du temps à ouvrir des loot boxes en premier lieu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, en ajoutant cette nouvelle fonctionnalité, Discord semble avoir accidentellement augmenté les vues de leur vidéo d’annonce des loot boxes, entraînant un nombre stupéfiant de vues sur YouTube.

Marvin Witt, développeur de logiciels et dataminer, a été le premier à souligner comment la vidéo d’annonce des loot boxes de Discord avait atteint plus de 100 millions de vues.

“Discord a réussi à créer un viewbot YouTube fonctionnel en 2024 en jouant leur bande-annonce d’annonce des loot boxes en boucle en arrière-plan de la notification intégrée à l’application.“

En fait, lorsque vous ouvriez Discord après l’ajout des loot boxes, vous receviez alors une notification intégrée à l’application concernant la nouvelle fonctionnalité, et dans cette notification se trouvait la vidéo d’annonce. Et il semble qu’à chaque nouvel utilisateur ouvrant son application Discord et voyant la notification, cela ajoutait des vues à la vidéo YouTube.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, Witt a également indiqué qu’il s’agit très probablement d’un glitch accidentel des développeurs de Discord, postant une capture d’écran d’un employé disant : “Comment cette vidéo obtient-elle autant de vues ?“

YouTube : Discord Le nombre de vues de la vidéo Discord continue d’augmenter.

Mais cette manipulation semble avoir causé des dysfonctionnements sur la plateforme YouTube elle-même puisque si vous visitiez la chaîne YouTube de Discord quelques heures après la publication de cette bande-annonce et que vous triiez leurs vidéos par les plus populaires, celle-ci était classée comme la vidéo la moins vue de la chaîne, malgré le fait qu’elle comptabilisait à ce moment-là plus de 500 millions de vues.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, cette vidéo est maintenant bien répertoriée comme la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube de Discord, comptabilisant au moment de la rédaction de cet article, 628 millions de vues, dépassant ainsi certaines des vidéos les plus vues sur la plateforme en seulement 24 heures.