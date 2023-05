Comment accéder à ses statistiques sur TikTok | Récap

Au cours de vos récents passages sur TikTok, vous avez probablement croisé des internautes qui partageaient leurs statistiques. Si vous avez envie d’entrer à votre tour dans la danse, voici la marche à suivre.

Spotify a été l’une des premières applications à créer un récapitulatif annuel, permettant aux utilisateurs d’avoir un aperçu de leurs habitudes au cours de l’année passée. Ce concept a tellement séduit les foules que plusieurs applications, dont Instagram, YouTube et Snapchat, ont suivi le mouvement.

En 2021, TikTok est entré dans la danse, permettant à ses utilisateurs de voir non seulement combien de vidéos ils avaient regardées cette année, mais aussi combien de personnes avaient interagi avec leurs vidéos.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas revenue pour 2022. Déçus, des tiktokers ont alors décidé de concevoir leur propre système de rétrospective pour le partager ensuite avec la communauté. Voici comment accéder à votre récapitulatif pour l’année 2023.

Bennett Hollstein

Comme TikTok a arrêté de faire ses propres récaps en 2022, vous allez devoir passer par un site tiers. Si certains d’entre eux semblaient assez hasardeux, un développeur du nom de Bennett Hollstein a conçu un site facile à utiliser et sûr, utilisé régulièrement par de nombreux utilisateurs.

Voici comment accéder à votre récap via ce site tiers :

Allez dans l’onglet Confidentialité et Paramètres de votre compte TikTok, ici, et demandez à télécharger vos données. Le traitement peut prendre quelques jours.

Une fois que vous avez reçu le document, allez sur le site wrapped.io et importez le document.

Après avoir patienté quelques minutes vous pourrez accéder à votre récap et voir combien de vidéos vous avez regardées au cours de l’année passée, combien de temps vous avez passé sur l’application, et quelle a été votre plus longue session de visionnage. Vous pourrez également voir combien de likes et de commentaires vous avez faits.

Est-ce vraiment sûr ?

“Vos données TikTok ne sont utilisées que dans votre navigateur et ne seront jamais téléchargées sur aucun serveur. Nous ne stockerons ni ne traiterons vos données sur notre serveur d’aucune manière”, a mentionné Bennett Hollstein sur le site.