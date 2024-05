L’arbitrage de la Kings World Cup suscite une forte polémique : “Il y a de la triche”

L’arbitrage de la Kings World Cup est au cœur d’une vive polémique. Accusé de favoriser les équipes sud-américaines et espagnoles, il suscite une indignation croissante sur les réseaux sociaux, et en particulier chez les Français et Belges. AmineMaTue, président de l’équipe de France Foot2Rue, s’est notamment exprimé en criant à la triche.

Si la Kings World Cup se voulait être une compétition totalement innovante avec de nouvelles règles du football dans un format en 7 contre 7, une chose qui ne déroge pas du football traditionnel, c’est l’arbitrage qui suscite toujours autant de débats.

Dès le premier match de l’équipe de France, Foot2Rue contre le PIO FC, des décisions arbitrales en faveur de l’équipe espagnole ont commencé à intriguer de nombreuses personnes, d’autant plus que des joueurs de l’équipe espagnole ont même été jusqu’à en venir aux mains après la fin de la rencontre.

Lors du deuxième match de Foot2Rue face à Peluche Caligari, l’arbitrage a également fait débat avec des décisions dans les faits de jeu plutôt tournées en faveur des Mexicains qui jouaient à domicile, et des oublis d’arrêter le temps du jeu lorsque cela profitait aux Mexicains.

Mais là où tout a basculé, c’est lors de la rencontre entre l’équipe belge, Deptostra FC et les Espagnols du PIO FC.

Ce match a été remporté de justesse par les Espagnols sur le score de 4-3, mais durant l’intégralité de cette confrontation, de nombreuses décisions arbitrales en faveur du PIO FC ont provoqué un véritable séisme sur les réseaux sociaux, et même sur place avec les joueurs belges et membres de Foot2Rue.

Alors que nous sommes dans les dernières minutes du match, Eden Hazard élimine complètement la défense adverse avant qu’un joueur ne le stoppe complètement. Une action qui mérite clairement d’être sifflée et qui par conséquent doit offrir le possible penalty du match pour les Belges, étant donné qu’un but compte double à ce moment-là de la rencontre.

Mais rapidement, l’arbitre estime qu’il n’y a aucune faute et le jeu reprend son cours quelques secondes seulement après.

Peu de temps après, Hazard provoque à nouveau un adversaire le long de la ligne de touche avant qu’un joueur du PIO FC ne récupère le ballon et le dégage sur l’un de ses partenaires, offrant ainsi une touche aux Belges.

Mais encore une fois, l’arbitre prend la décision de tourner ça à l’avantage des Espagnols en leur rendant le ballon.

Action qui a rendu Aminematue, le président de l’équipe Foot2Rue hors de lui : “Hey ça y est, je le dis, c’est de la triche. Il y a de la triche. C’est bon, il y a de la triche. Moi, je le dis, c’est n’importe quoi. Ça ne va que dans le sens des Hispaniques.“

Après cette rencontre qui a clairement laissé des traces, certains joueurs belges et membres du staff de l’équipe sont passés sur le live d’Amine, souhaitant bonne chance aux Français tout en avouant leur frustration de sortir si tôt de la compétition, et surtout de cette manière.