Cyberpunk 2077 : comment vaincre la Chimère ?

La Chimère est le tout premier boss que vous aurez à affronter dans le DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Il vous faudra beaucoup d’efforts et une certaine part de chance pour le vaincre. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

La Chimère est un prototype de robot arachnide Militech que vous rencontrerez lors de votre première mission dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty. Vous devrez protéger et escorter la Présidente Myers tout en affrontant ce boss particulièrement difficile. Voici comment procéder.

Pour vaincre la Chimère dans Phantom Liberty, vous devez réussir chacune des phases ci-dessous. N’oubliez pas que si vous échouez à l’une des phases, V sera tué et vous devrez recommencer depuis le dernier point de contrôle.

Phase 1 : Fuyez la Chimère jusqu’à atteindre l’ascenseur

Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre la Chimère dans Cyberpunk 2077 dès le départ, car elle est insensible durant cette première phase. Vous devrez donc la fuir jusqu’à atteindre l’ascenseur.

CD Projekt Red

Aidez la Présidente Myers à ouvrir la grille et fuyez tandis que la Chimère vous poursuivra. Dirigez-vous toujours vers la gauche, car le robot vous ciblera en premier et non la Présidente Myers. Il y a de nombreux abris sur le côté gauche.

Phase 2 : Mettez-vous à l’abri et attendez l’ascenseur

Durant cette phase, la Chimère vous coincera contre le mur de la réception de l’Exposition. Vous devrez alors appeler l’ascenseur et vous cacher derrière la colonne à votre droite.

Évitez de vous mettre à l’abri derrière la Présidente, car vous recevrez probablement des salves de missiles téléguidés et vous ne pourrez pas survivre à cette attaque.

La Chimère est toujours insensible à ce stade, continuez donc à vous mettre à l’abri jusqu’à ce que Myers vous prévienne que l’ascenseur arrive dans le hall. Courez alors pour l’atteindre et ouvrez la grille de l’ascenseur. Cela déclenchera les deux dernières phases.

Phase 3 : Survivez à la cinématique

Une cinématique se déclenchera où la Chimère vous immobilisera, Myers chutera avec l’ascenseur, et vous devrez réussir une séquence interactive où vous devrez appuyer sur le bouton d’action au bon moment pour éviter de mourir.

Survivez à cela, et le véritable combat commencera, avec la dernière phase.

Phase 4 : Éliminez la Chimère

La Chimère possède une solide armure pare-balles, donc vous ne pourrez pas faire grand-chose contre elle à moins d’être un Netrunner. Si vous l’êtes, vous pouvez la submerger avec des hacks rapides.

Sinon, courez vers la gauche ou la droite de l’arène, cachez-vous derrière les colonnes, puis dirigez-vous rapidement vers les escaliers. De chaque côté, vous verrez une tourelle fixe. Si vous avez 10 Constitution ou en Technique, vous pourrez utiliser cette mitrailleuse lourde et infliger de sérieux dégâts au boss.

CD Projekt Red

La Chimère est également insensible aux dégâts de mêlée, donc inutile de choisir cette option. Les indications de Myers révéleront des points faibles sous la coque de la Chimère sur lesquels vous pourrez tirer. Répétez l’opération jusqu’à ce que sa santé diminue.

Ensuite, la Chimère appellera des drones de réparation. Vous devrez les éliminer rapidement avant qu’ils ne la réparent. Une fois les drones abattus, la Chimère se lèvera et vous tirera dessus avec sa mitrailleuse, ses missiles et son canon laser.

Soyez attentif lorsque Myers vous criera de “Vous mettre à l’abri” pour éviter la salve. Répétez ensuite les tirs sur les points faibles jusqu’à ce que le boss ne dispose que de 2% de santé. Myers vous indiquera de monter sur la Chimère, et vous devrez réussir une autre séquence interactive pour détruire définitivement le robot.

N’oubliez pas de récupérer le “Cœur actif de la Chimère” avant de partir, car vous en aurez besoin pour une quête secondaire importante.