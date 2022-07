Les 20 joueurs professionnels de CS:GO qui ont remporté le plus d’argent

Counter-Strike : Global Offensive est l’un des plus grands jeux e-sport de la planète avec un circuit présent depuis de nombreuses années maintenant. Découvrez donc les 20 joueurs qui ont gagné le plus d’argent au cours de leur carrière.

Quand les danois dominent la scène

En 2018, les stars d’Astralis Nicolai ‘dev1ce’ Reedtz, Peter ‘dupreeh’ Rasmussen et Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth sont devenus les premières stars de CS:GO à franchir le seuil du million de dollars de gains.

Depuis, et suite à leurs victoires majeures à l’IEM Katowice 2019 et au StarLadder Berlin, ils ont été rejoints dans le club des millionnaires par leurs coéquipiers Lukas ‘gla1ve’ Rossander et Emil ‘Magisk’ Reif.

Advertisement

Lire aussi – Les 20 joueurs professionnels de Call of Duty qui ont remporté le plus d’argent

Cependant, cette équipe dominante d’Astralis n’existe plus, dev1ce étant parti pour NIP et dupreeh et Magisk chez Vitality. Cependant, ces cinq joueurs dominent toujours le classement des joueurs qui ont remporté le plus d’argent au cours de leur carrière.

19 joueurs ont désormais dépassé le million de dollars

Alors que les joueurs d’Astralis ont été les premiers à franchir le seuil du million de dollars, 19 joueurs font maintenant désormais partie du club des millionnaires.

Parmi eux, on retrouve le noyau de l’ancienne équipe de SK-Luminosity, ainsi que le trio CIS composé d’Oleksandr “s1mple” Kostyliev, Denis “electronic” Sharipov et Kirill “Boombl4” Mikhailov, qui a fait un bond dans ce classement après la récente explosion de NAVI.

Advertisement

Mais sans plus attendre, découvrez les 20 joueurs de CSGO qui ont remporté le plus d’argent au cours de leur carrière.