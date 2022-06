Warzone Saison 4 : Le mode Butin en Or expliqué

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific va ajouter un nouveau mode de jeu temporaire nommé Butin en Or et nous allons vous l’expliquer.

Cette nouvelle saison va nous offrir la possibilité de découvrir plein de nouveautés sur le battle royale de Call of Duty avec l’événement Mercenaires, des nouvelles armes et même une nouvelle carte ainsi que des modes de jeu uniques.

L’un de ces nouveaux modes se nomme Butin en Or et il offre des nouveautés intéressantes par rapport au mode Pillage classique pour se concentrer sur le thème luxueux et doré de cette Saison 4.

Le mode temporaire Butin en Or de Warzone en quelques mots

Butin en Or fonctionnera assez différemment que le mode Pillage classique. Les réapparitions seront autorisées et vous devrez obtenir le plus d’argent possible pour terminer la partie. Les joueurs adverses que vous éliminerez laisseront tomber de l’argent alors vous voudrez obtenir le plus d’éliminations possibles.

Même si cela n’est pas confirmé, ce mode de jeu devrait être réservé à la nouvelle carte Bonne Fortune.

Les règles du mode Butin en Or de Warzone

De base, il y a 100 joueurs sur la carte mais dans le mode Butin en Or, vous ferez face à 120 joueurs.

En plus, les joueurs éliminés laisseront tomber plus d’argent que d’habitude et vous devrez obtenir 5 millions de dollars pour remporter une partie.

Vous aurez de nombreux moyens d’obtenir du cash dans ce mode de jeu, que ce soit avec les nouveaux distributeurs ou même les bunkers que vous pourrez ouvrir avec une carte d’accès en or pour avoir de l’équipement haute qualité.