Warzone Saison 4 : qu’est-ce que le contrat d’approvisionnement du marché noir

more

Load More

Les joueurs pourront partir à la recherche de biens mal acquis, et tenter de devenir riche au mépris des lois dès le 22 juin, date à laquelle cette nouvelle saison sera déployée sur le battle royale.

Dans la présentation officielle des nouveautés de la Saison 4 , ce nouveau contrat est décrit comme “le premier sur Bonne Fortune”, mais il n’est pas précisé si les 2 autres cartes finiront par l’obtenir ou non.

Caldera et Rebirth Island pourraient toutes deux bénéficier de ce nouveau contrat, mais à ce jour aucune information en ce sens n’a été partagée.

— Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 16, 2022

Des escouades s’affrontent pour empocher le jackpot, et vous aurez besoin de toutes les informations que vous pouvez obtenir pour y parvenir.

Néanmoins, parmi cette liste de réjouissance, Bonne Fortune est l’une des nouveautés les plus attendues par la communauté Warzone. Cette nouvelle carte sera le théâtre d’affrontements de mercenaires chevronnés, qui feront tout pour mettre la main sur le pactole.

by Isabelle Thierens