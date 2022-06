Warzone Saison 4 : Toutes les nouvelles armes en approche

Grâce à la Saison 4 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone Pacific, nous allons pouvoir jouer avec 4 nouvelles armes.

Suite à la publication de la feuille de route officielle de la Saison 4 pour Warzone et Vanguard, nous avons enfin pu découvrir les armes à venir dans cette prochaine saison qui promet d’être à nouveau palpitante. Suite à cette révélation du 16 juin, les fans de Call of Duty n’ont plus qu’une date en tête : le 22 juin, la sortie de la Saison 4.

Cette feuille de route nous a dévoilé tout le contenu prévu pour la nouvelle saison dont des nouvelles cartes, des Opérateurs, des skins, du Zombies et, comme d’habitude, un lot d’armes pour le Multijoueur et le Battle Royale.

Advertisement

Lire aussi – Quelle est la taille de Bonne Fortune par rapport à Rebirth Island ?

Et cette saison on peut dire que les développeurs ont varié les plaisirs en choisissant des catégories d’arme bien différentes. Ci-dessous, retrouvez un petit guide de toutes les armes prévues dans cette Saison 4.

La mitrailleuse UGM-8 sur Warzone et Vanguard

La dernière mitrailleuse ajoutée sur le jeu date de la Saison 2 avec la Whitley. C’est déjà une arme surpuissante sur Vanguard, alors les joueurs se méfient déjà de l’UGM-8 qui pourrait être tout autant dévastatrice.

Date de sortie : 22 juin 2022 (Saison 4)

Cette SMG n’est clairement pas à sous-estimer car elle sera la première de Vanguard a être équipée de l’accessoire Akimbo qui est dévastateur de la majorité des cas. La Marco 5 est très mobile et super efficace dans les combats rapprochés, peut-être pourra-t-elle rivaliser avec la MP40 ?

Advertisement

Date de sortie : 22 juin 2022 (Saison 4)

Ce nouveau fusil d’assaut est un prototype du Vargo 52 de Call of Duty: Black Ops Cold War que les joueurs de CoD doivent bien connaître depuis ces derniers mois. Attendez-vous à une cadence de tir rapide et un temps de rechargement faible. Une arme sur laquelle vous pourrez compter à tout moment !

Date de sortie attendue : Saison 4 Rechargée

Si vous voulez surprendre vos adversaires avec un peu de furtivité, cette Dague sera parfaite pour vous, que ce soit sur Vanguard ou Warzone.

Date de sortie attendue : avant la Saison 4 Rechargée

Et ce n’est qu’une partie du contenu que nous réserve cette Saison 4, alors libérez de longues heures devant vous à la sortie de la nouvelle saison pour tout découvrir !