Warzone : Les joueurs console ont un handicap majeur sur Bonne Fortune

Sur console, de nombreux joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific ragent de souffrir d’un désavantage majeur en jouant sur la carte Bonne Fortune.

Bonne Fortune (aussi appelée Fortune’s Keep) est clairement devenue une map très populaire auprès de la communauté de Warzone mais cette nouvelle île semble mettre les joueurs console dans une position inconfortable lors des duels.

La Saison 4 de Warzone Pacific a ajouté la carte Bonne Fortune et vous pouvez y trouver de nombreux points d’intérêts et de secrets pour une toute nouvelle expérience sur le battle royale de Call of Duty. Beaucoup s’amusent déjà beaucoup sur cette map, mais les joueurs console ont remarqué que les combats rapprochés sont extrêmement compliqués pour eux.

Sur Reddit, l’utilisateur “FilthySaiyan” a expliqué que cette nouvelle carte est vraiment amusante, mais le FOV limité des joueurs sur console les désavantage beaucoup trop par rapport à ceux sur PC qui ont un champ de vision potentiellement bien plus élevé.

Plus votre FOV (Field Of View = champ de vision) est haut, plus vous pourrez voir ce qu’il se passe autour de vous. Sur PC, vous pouvez le monter à 120 alors que les joueurs sur console sont bloqués à 80.

“J’adore la nouvelle carte, mais en tant que joueur console on se fait avoir par le FOV encore plus que sur les autres cartes. Étant donné que tout repose sur les combats rapprochés, c’est vraiment un handicap. J’ai quand même gagné des parties avec beaucoup d’éliminations où je me suis amusé, mais comment les joueurs console peuvent combattre leur manque de FOV sur une carte si dynamique ?”

Dans tous les cas, les joueurs console sur PlayStation et Xbox seront toujours désavantagés par rapport à ceux sur PC, mais le FOV limité les bloque encore plus. Peut-être que les choses changeront à l’arrivée de Warzone 2.0 dans quelques mois…