Warzone Mobile : Verdansk, multijoueur et plus

Call of Duty : Mobile a rencontré un franc succès, si bien qu’à présent Activision s’attaque à une version mobile de Warzone. Voici tout ce que nous savons à son sujet.

Lors de sa sortie Call of Duty : Mobile a fait tourner bien des têtes. Il faut dire que la perspective d’un jeu mobile regroupant en un seul et même endroit certaines des meilleures cartes, armes et fonctionnalités qui ont fait le succès de la franchise avait de quoi faire tourner bien des têtes.

Alors que depuis quelques mois le jeu mobile est en perte de vitesse, Activision cherche maintenant à relancer la machine avec Warzone, en portant un battle royale à part entière sur smartphones. Voici tout ce que nous savons sur Call of Duty : Warzone Mobile à ce jour.

Activision Warzone va bientôt être porté sur mobile.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la seule information concernant la date de sortie qui a été partagée par Activision est que Warzone Mobile sera lancé en 2023.

En effet, Activision a confirmé le 10 mars que le jeu était en cours de développement, sans pour autant annoncer de date de sortie. Grâce au Call of Duty Next, nous savons désormais que le jeu sera lancé en 2023.

Quels studios sont à la barre ?

Activision a réuni plusieurs studios pour travailler sur ce projet, à savoir : Solid State Studios (la nouvelle équipe mobile interne d’Activision), Digital Legends, Beenox, Activision Shanghai et Demonware.

Parallèlement à la toute première annonce de Warzone Mobile, Activision a également déclaré qu’ils comptaient embaucher de nouvelles personnes pour travailler sur le projet.

L’objectif d’Activision était d’engager des personnes talentueuses pour travailler sur le jeu. “De la production à l’ingénierie, en passant par le design, l’art, le marketing et plus encore, nous recherchons des créateurs de jeux, des fans passionnés et des personnes vraiment géniales pour rejoindre notre équipe diversifiée, inspirée pour offrir aux fans une prochaine expérience de jeu mobile de calibre mondial”, avaient-ils annoncé.

Warzone Mobile aura-t-il une progression croisée avec Warzone 2 ?

Activision a confirmé que la progression de Warzone Mobile sera partagée avec Modern Warfare 2 et Warzone 2 afin d’offrir une expérience Call of Duty unifiée.

La plupart des armes et des opérateurs seront les mêmes dans les derniers titres de la franchise. En outre, les joueurs devraient avoir droit à un Passe de combat unifié dans Warzone Mobile, Modern Warfare 2 et Warzone 2.

La connectivité améliorée entre les 3 titres devrait simplifier également la recherche de parties avec vos amis, car les listes d’amis et les canaux de discussion seront unifiés.

La préinscription est désormais disponible !

Les joueurs peuvent d’ores et déjà se préinscrire à Warzone Mobile. Ainsi, vous pourrez vous lancer dans cette nouvelle aventure dès le premier jour. Des récompenses sont à gagner à chaque étape du processus, voici celles qui ont été débloquées jusqu’à présent :

Skin d’opérateur “Ghost – Condamné”.

Plan d’arme X12 “Prince des enfers”.

Plan d’arme M4 “Archidémon”.

Emblème “Démon familier”

Vinyle “Flamme de l’ennemi”.

Auparavant, les joueurs ne pouvaient pas s’inscrire à la version Alpha de Warzone Mobile, car elle n’était accessible que par le biais d’invitations privées.

“L’Alpha fermée est limitée en taille et avec elle, nous cherchons simplement à commencer à améliorer le réglage, à réaliser des stress tests, à identifier et à corriger les bugs, ainsi qu’à recueillir des retours et des idées sur tous les aspects du jeu au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont mises en ligne”, avaient expliqué les développeurs.

Le retour de Verdansk

Après l’avoir laissé entendre dans une bande-annonce de Warzone Mobile, Activision a confirmé que Verdansk fera son grand retour dans le jeu mobile. Les joueurs pourront se rendre sur Verdansk dès le lancement.

Tous les POI classiques de Verdansk seront de retour dans ce portage sur mobile, de même que le Goulag, les contrats, ou encore les stations d’achat.

Activision Verdansk sera d’actualité dans Warzone Mobile.

En outre, Activision a également confirmé que Warzone Mobile disposera de lobbies de 120 joueurs. Étant donné que cette version de Warzone est sur mobile, les joueurs auraient pu s’attendre à un nombre inférieur de joueurs, mais il semble que les développeurs soient déterminés à offrir une expérience la plus authentique possible.

Warzone Mobile sera multijoueur

Activision a également confirmé que le jeu mobile comportera bel et bien un mode multijoueur et un battle royale, ce qui permettra aux joueurs d’utiliser ce mode pour s’entraîner. C’est une bonne chose pour les joueurs qui chercheront à s’habituer à Warzone sur mobile.

