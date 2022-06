L’avenir de Warzone 2 et CoD ne présage rien de bon selon les joueurs

Dr Disrespect et de nombreux joueurs sont très préoccupés par Warzone 2. En effet ils ne sont pas convaincus que le jeu soit le “sauveur” que Call of Duty recherche.

Depuis son lancement, Call of Duty: Warzone s’est imposé comme l’un des plus populaires Battle Royale du marché. Cependant, il a eu sa part de problèmes avec des tricheurs, des bugs et différents soucis d’équilibrages.

Lire aussi – Ricochet dans Warzone serait l’un des plus gros scandales marketing selon Dr Disrespect

Depuis longtemps, les rumeurs d’une suite, ou même d’une nouvelle version du jeu sont devenues réalité lorsqu’Activision a confirmé qu’une suite de Warzone était en cours de réalisation.

Advertisement

Warzone 2 devrait sortir pendant le cycle Modern Warfare 2, qui démarre en octobre, mais Dr Disrespect et de nombreux joueurs ont des inquiétudes à ce sujet.

L’ancien développeur de Call of Duty, qui n’a pas hésité à critiquer la franchise qu’il aime tant, a fait part de ses inquiétudes lors de son stream du 27 juin après avoir noté qu’il avait perdu tout intérêt à regarder les streams de Warzone.

Il a noté que la franchise a besoin d’un coup de fouet, en particulier après Vanguard. Mais il n’est malheureusement pas sûr que Warzone 2 soit la réponse. “Est-ce que Warzone 2 va être le sauveur (de CoD) ? Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas”, dit le Doc. “Je peux voir un certain engouement initial, mais rien de comparable à la carte originale de Warzone et au Verdansk original. Je ne le vois pas. Je pense que ce que nous voyons, c’est un lent déclin.”

Advertisement

Le Doc est revenu sur le fait que, bien qu’il y ait beaucoup de hype, il n’est pas sûr que la nouvelle version de Warzone puisse égaler l’énergie originale du battle royale premier du nom et de sa carte initiale de Verdansk.

Bien qu’il ait noté qu’une équipe massive travaille sur chaque jeu, elle est en fin de compte limitée par le moteur et pense qu’il a besoin d’une “révision massive” pour s’en sortir.

Lire aussi – La classe d’un SMG de Warzone au TTK absurde a été partagée

Il est évident que le Doc jouera aux nouvelles versions de la franchise CoD dès qu’elles seront disponibles, mais il est sceptique quant à la direction que prennent les choses.