Warzone : JGOD s’inquiète déjà de la nouvelle map Fortune’s Keep

Cet expert de Warzone a quelques interrogations par rapport à la future nouvelle carte du Battle Royale de Call of Duty dans la Saison 4.

La Saison 4 de Warzone Pacific va ajouter une toute nouvelle carte au jeu et elle se nomme Fortune’s Keep. JGOD, un créateur de contenu expert de Call of Duty a révélé sa plus grande inquiétude par rapport à ce tout nouvel endroit. Beaucoup de nouveau contenu va arriver dans la Saison 4 et nous n’en sommes qu’aux débuts.

Ce sera sûrement la plus grosse mise à jour depuis l’arrivée de Caldera en décembre 2021 mais nous ne savons pas encore réellement à quoi nous attendre pour le moment.

Les développeurs de Call of Duty ont déjà partagé une vue aérienne de Fortune’s Keep avec la carte tactique et JGOD a abordé le sujet des dimensions de cette nouvelle île dans la dernière vidéo de sa chaîne YouTube.

Il a découvert que cette sera entre 2 et 2,5 fois plus grande que Rebirth Island. Selon lui, ceci pourrait créer des problèmes dans le jeu.

“Cela me mène à penser qu’ils vont peut-être changer le nom de joueurs par partie car je n’ai pas l’impression qu’une carte de cette taille se jouera très bien, même sans y avoir joué.”

Alors si cette carte devrait remplacer Rebirth Island, elle serait sûrement bien trop grande pour que les joueurs puissent autant s’amuser sur l’île d’Alcatraz que sur Fortune’s Keep.

À l’heure où nous écrivons cet article, nous n’en savons pas plus sur cette future map mais nous avons déjà hâte de pouvoir y jouer dans les semaines à venir à l’occasion de la Saison 4 sur Call of Duty: Warzone Pacific.