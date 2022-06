Warzone : Bonne Fortune, la nouvelle carte de la Saison 4 enfin révélée

Les joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific pourront découvrir une nouvelle carte à l’occasion de la Saison 4, une map plutôt similaire à Rebirth Island.

La Saison 4 de Warzone Pacific risque d’être prometteuse pour le battle royale de Call of Duty, encore plus avec le teasing des développeurs à propos d’une toute nouvelle carte nommée Bonne Fortune. La Saison 3 Rechargée a été un succès auprès de la communauté mais les têtes se tournent désormais vers la suite, surtout avec la prochaine saison qui devrait débuter dans très peu de temps.

Advertisement

Les joueurs ont déjà hâte de voir comment Raven Software pourra changer les choses cette fois-ci. Nous avons l’habitude de voir des nouvelles armes et des ajustements de la méta à chaque saison, mais il est rare de voir des nouvelles cartes dans le Battle Royale. Depuis la sortie du jeu, nous avons eu l’arrivée de Rebirth Island et Caldera mais rien de plus.

Lire aussi – Warzone : Une astuce permet de survivre à coup sûr à la Semtex

Le 12 juin, le twitter officiel de Call of Duty a commencé à teaser une nouvelle carte, demandant aux fans de trouver des lettres qui formaient le nom de la carte. Peu de temps après, le nom Bonne Fortune a été révélé, de même que sa date de sortie, le 22 juin, dès le lancement de la Saison 4 Mercenaires.

Advertisement

La carte Bonne Fortune de Warzone

Après plusieurs indices publiés sur les réseaux sociaux, la carte finale de Bonne Fortune a été dévoilée, et elle semble bien plus grande que Rebirth Island.

Une impression qui semble se confirmée grâce à la visite VIP proposée par la suite sur les réseaux sociaux.

C’est ici que la magie opère ✨ Faites une visite VIP et profitez du luxe, de la somptuosité et du butin de la nouvelle carte #Warzone à haute intensité : Bonne Fortune. pic.twitter.com/CW6A2usk9g — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 14, 2022

La révélation détaillée de Bonne Fortune de Warzone

Le 13 juin, une première partie de cette nouvelle carte a été révélée sur les réseaux sociaux.

🚨 BREAKING – Une partie de la map #FortunesKeep a été dévoilée !#Warzone pic.twitter.com/4N3c7bjfho — Dexerto Intel FR (@DexertoIntelFR) June 13, 2022

Sur cette première représentation de Bonne Fortune, nous pouvons apercevoir différents bâtiments répartis sur le côté droit de la carte, ainsi qu’en haut.

Advertisement

La partie sud de cette image semble abriter un site de construction de maisons.

For some reason @CallofDuty sent me a Cake, wonder if it has anything to do with new map that is supposed to be fast paced and close quarters. Thoughts?#WarzoneResurgence #FortunesKeep pic.twitter.com/wSl0YuFjfv — James – JGOD (@JGODYT) June 13, 2022

La deuxième partie de la carte a été révélée par le créateur de contenu, JGOD, qui a partagé une vidéo d’un gâteau contenant une représentation de la carte.

Dans cette image, nous pouvons apercevoir une extrémité de la carte avec un emplacement qui se nomme “Camp”.

La troisième partie du puzzle de Fortune’s Keep présente une nouvelle fois une extrémité de la carte avec l’emplacement “Bay”.

Cette quatrième image de la carte montre deux petites iles qui comportent des maisons ainsi que le début d’une potentille ville en haut.

Advertisement

Cette nouvelle image de Bonne Fortune montre un nouvel emplacement nommé “Town”. Cette ville comporte bien évidemment de nombreux bâtiments avec notamment une place centrale.

Un héliport est également présent en haut à gauche de cette cinquième pièce du puzzle.

Map Piece 6/12 via @RavenSoftware’s twitter. This one showcases the Terraces POI and marks the halfway point to completing the map! pic.twitter.com/QO2bJ4wd08 — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 13, 2022

Nous voici maintenant à la sixième pièce du puzzle de Bonne Fortune, ce qui signifie que la moitié de la carte a maintenant été révélée.

Cette nouvelle partie monte le nouvel emplacement “Terraces”.

Cette nouvelle pièce du puzzle vient compléter l’emplacement “Lighthouse” qui se situe au sud-est de la carte.

Advertisement

La nouvelle image de la carte affiche une bonne partie du centre de la carte avec l’emplacement “Grotto”, “Gatehouse” et “Graveyard”.

La neuvième image représente tout simplement le coin supérieur situé en haut à gauche de la carte, indiquant son nom.

L’emplacement “Keep” se révèle à son tour, et il ressemble fortement à un bâtiment que nous pouvons retrouver sur Caldera à “Capital”.

Cette onzième pièce du puzzle affiche la partie est de l’emplacement “Winery”.

The final map piece was sent to @eColiEspresso! We now have the complete map of #FortunesKeep, coming to Warzone in Season 4! pic.twitter.com/MuvCg9BXaB — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 13, 2022

Lire aussi – Les dix armes de Warzone Pacific les plus puissantes

La douzième, et dernière image de la carte a enfin été révélée, et celle-ci révèle la quasi entièreté de l’emplacement Overlook.