Warzone : Ce qui inquiète FaZe Swagg sur la map Bonne Fortune

FaZe Swagg, la star de Warzone, a révélé ce qui l’inquiète le plus par rapport à la nouvelle carte de la Saison 4.

Dans la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific, les joueurs pourront découvrir un nouvelle carte nommée Bonne Fortune (Fortune’s Keep en anglais) et le membre du FaZe Clan Kris “Swagg” Lamberson a révélé l’une de ses préoccupations par rapport à l’arrivée de cette map tant attendue.

Une tonne de contenu sera intégré suite à la mise à jour de la Saison 4 sur Warzone et même sur Vanguard, dont l’ajout de Fortune’s Keep, des nouvelles armes, des nouveaux Opérateurs et bien plus encore. On pourra également voir des changements majeurs sur Caldera.

Pour rappel, Bonne Fortune sera disponible aux côtés de Rebirth Island dans la rotation des modes de jeu. Le 17 juin, Swagg a parlé de cette nouvelle carte dans une vidéo postée sur YouTube et il a souligné qu’avoir désormais un total de 3 cartes sur le jeu sera une bonne chose. Cependant, ceci pourrait tout de même impacter la communauté de Warzone.

FaZe Swagg a déclaré : “Ca va être incroyable, mais la raison pour laquelle j’ai mis #RIPRebirth” dans le titre c’est, comme j’ai dit, est-ce que ça va encore plus diviser la communauté ?”

Au final, les joueurs et créateurs de contenu qui passaient la majorité de leur temps de jeu sur Rebirth Island vont sûrement changer de carte et les joueurs vont avoir de plus en plus de mal à trouver rapidement des parties.

Alors même s’il a hâte de découvrir cette nouvelle carte et que c’est sûrement le cas de tous les fans de Call of Duty, il faut aussi s’attendre à ce que la communauté soit encore plus divisée.