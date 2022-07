Warzone : Ce fusil d’assaut de Cold War va vous surprendre

WhosImmortal, un expert de Call of Duty: Warzone, a révélé l’arme de Black Ops Cold War qui allait entrer dans la méta de la Saison 4.

La quatrième saison de Warzone Pacific a fait ses débuts le 22 juin avec de nombreux changements sur le battle royale de Call of Duty. Des nerfs pour les armes, des buffs pour d’autres afin de tenter d’équilibrer la méta avec les nombreuses armes que l’on peut actuellement retrouver sur le jeu.

Il y a eu d’autres patchs depuis, dont celui du 1er juillet qui a réellement affaibli les deux armes les plus dominantes du moment : NZ-41 et H4 Blixen, toutes des armes de Call of Duty: Vanguard.

Advertisement

Lire aussi – Les dix armes de Warzone les plus puissantes

Et donc suite à ces nerfs, les joueurs cherchent déjà à savoir quelles seront les prochaines armes à se hisser au top de la méta dans les jours et les semaines à venir. Selon le créateur de contenu WhosImmortal, cela pourrait être une arme complètement oubliée de Call of Duty: Black Ops Cold War, le fusil d’assaut AUG.

Dans une vidéo YouTube postée le 2 juillet, l’expert a mis en valeur les dégâts impressionnants de cette arme qui n’est pas encore très prisée par la communauté au vu de son taux d’utilisation très faible.

Advertisement

La classe de l’AUG de WhosImmortal sur Warzone Saison 4

Bouche : Silencieux Agency

Silencieux Agency Canon : Titane 17″

Titane 17″ Lunette : Axial Arms 3x

Axial Arms 3x Accessoire canon : Poignée avant d’agent de terrain

Poignée avant d’agent de terrain Chargeur : Chargeur tambour de 45 cartouches

Le potentiel de cette arme dans la méta actuelle est encore très élevé malgré le fait qu’elle ne soit que très peu utilisée surtout depuis la sortie des armes de Call of Duty: Vanguard en fin d’année 2021.

Cependant, ceci ne vous empêche pas de retenter de l’utiliser au moins pour quelques parties pour juger par vous-même si elle mérite sa place dans le haut du panier actuel, ou pas.