La meilleure classe de la Minibak dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

La Minibak est une mitraillette mortelle dans Warzone 2 qui offre des dégâts élevés et une mobilité impressionnante, à condition de bien l’équiper.

Warzone 2 dispose d’un vaste éventail d’armes à utiliser avec de nombreux fusils d’assaut, snipers, mitrailleuses et mitraillettes.

Et si le M4 et le TAQ-56 se sont déjà imposés comme de puissants choix, une autre arme fait l’objet d’une grande attention de la part de la communauté.

Il s’agit bien sûr de la Minibak qui est une mitraillette qui fait littéralement fondre les barres de santé des adversaires.

Toutefois, afin de transformer la Minibak en un concurrent sérieux de la méta, vous allez avoir besoin d’une bonne classe. Découvrez donc les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

Activision La Minibak est la mitraillette parfaite pour courir partout et enchaîner les kills dans Warzone 2.

La meilleure classe de la Minibak dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires de la Minibak

Bouche : Compensateur FTAC Castle

Canon : Canon BAK-9 279 MM

Laser : PEQ SZ 1 MW

Crosse : Crosse Otrezat

Poignée arrière : Poignée True-Tac

Pour commencer, nous vous conseillons d’équiper le Compensateur FTAC Castle et le Canon BAK-9 279 MM qui permettent non seulement de réduire le recul de la Minibak, mais aussi d’augmenter de manière significative la vitesse des balles, la portée des dégâts et le TTK global.

Ensuite, n’oubliez pas d’utiliser la Poignée True-Tac et la Crosse Otrezat afin d’améliorer la vitesse ADS de votre arme ainsi que sa mobilité.

Enfin, le laser PEQ SZ 1 MW vous permettra d’améliorer votre précision lors du tir au jugé ce qui est primordial lorsque vous utilisez une mitraillette.

Les meilleurs atouts pour une classe Minibak

Pack d’atouts : Spécialiste en armes

: Spécialiste en armes Surarmement

Gros bras

Observateur

Survivant

La Minibak est extrêmement efficace lorsque vous l’utilisez avec une autre arme principale comme le MCPR-300, l’EBR-14 ou le SP-X 80 et c’est pourquoi l’atout Surarmement est très important.

Gros bras vous permet d’être plus précis avec vos objets à lancer et de les lancer plus loin tandis qu’Observateur vous permet de ne jamais être pris au dépourvu par les équipements ennemis.

Enfin, Survivant envoie un signal à tous les ennemis qui vous abattent et permet aux alliés de vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe Minibak

Tactique : Grenade paralysante

Mortel : Semtex

Pour ce qui est de l’équipement, la semtex est toujours un choix solide associée à l’atout Gros bras et la grenade paralysante vous permettra de prendre le dessus sur vos adversaires.

Comment débloquer la Minibak dans Warzone 2

Pour débloquer la Minibak dans Warzone 2, vous devez atteindre le niveau 18 avec le Kastov-74u.

Les meilleures alternatives à la Minibak dans Warzone 2

Si la Minibak ne correspond pas à votre style de jeu, nous vous conseillons alors de vous tourner vers la Fennec 45 qui possède un TTK incroyable grâce à sa cadence de tir qui est la meilleure de sa catégorie.