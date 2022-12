Un joueur de Warzone 2 a trouvé la parfaite façon d’éliminer son adversaire grâce au chat de proximité

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que le chat de proximité de Warzone 2 continue de ne pas faire l’unanimité, un joueur a intelligemment utilisé cette nouvelle fonctionnalité pour éliminer son adversaire du jour, et ce sans même avoir à utiliser son arme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chat de proximité de Warzone 2 a reçu un accueil des plus mitigés. Et pour cause, cette toute nouvelle fonctionnalité permet aux équipes de communiquer avec les ennemis, ce qui donne des résultats assez variables.

Si certains joueurs ont utilisé ce nouvel outil pour jouer un rôle et créer des moments hilarants, d’autres s’en sont servis pour lancer des échanges toxiques.

Activision La Saison 1 de Warzone 2 a introduit de multiples fonctionnalités.

Alors que la grogne monte au sein de la communauté Call of Duty, un petit malin a offert aux joueurs de Warzone un divertissement bienvenu, illustrant le chat de proximité contre son adversaire.

Pork, un créateur de contenu, a partagé un clip dans lequel on le voit entrer dans un bâtiment et dire “Xbox turn off” via le chat de proximité.

La Xbox dispose d’une fonction de commande vocale qui éteint le système si vous lui demandez de le faire. Étant donné que Warzone 2 prend en charge le crossplay, Pork a pu jouer un tour à un joueur sur Xbox sans en être victime puisqu’il joue sur une autre console.

Nous ne saurons jamais avec certitude si cela a fonctionné, mais un joueur a quitté la partie immédiatement après que le créateur de contenu a utilisé la commande vocale.

Certains joueurs se sont demandés si cette manœuvre hilarante ne franchissait pas la ligne, mais de l’avis général cette astuce est des plus hilarantes, sans être infaillible pour autant puisque ca ne fonctionnera que si les joueurs visés utilisent leurs haut-parleurs avec un volume élevé.

“C’est peut-être l’un des meilleurs clips que j’ai vus dans Warzone”, a commenté un internaute hilare.

On imagine que ce coup d’éclat n’est que le début d’une longue série. Au fil des saisons, les joueurs découvriront probablement d’autres façons amusantes et créatives d’utiliser le chat de proximité.