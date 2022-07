Ce SMG de Vanguard retourne la méta dans Warzone

more

Load More

Les joueurs plus expérimentés peuvent probablement utiliser un sniper (comme le Gorenko ), mais les joueurs moins confiants avec un sniper seront plus à l’aise avec un AR à faible recul (comme la Kilo 141 ).

Une fois que vous aurez équipé le Sten comme arme principale, tout ce dont vous aurez besoin sera une arme puissante à plus longue portée pour compléter le SMG de Vanguard.

“Il y a une arme en particulier qui est souvent négligée”, a-t-il déclaré. “Il s’est en fait, très discrètement et très subtilement, hissé à une position très compétitive… Il se situe au même niveau que certains des meilleurs SMG du jeu.”

Dans sa vidéo YouTube du 16 juillet, l’expert de Warzone WhosImmortal a révélé que le Sten, une arme de Vanguard dont le taux de sélection n’est que de 0,4 %, peut en fait défier les armes les plus puissantes du jeu.

Naturellement, les armes ayant le taux de sélection le plus élevé sont les plus puissantes, les joueurs les utilisant pour maximiser leurs chances de gagner des matchs.

Quelle que soit la Saison, l’une des meilleures façons de juger si l’arme que vous utilisez dans Warzone est méta est de la comparer aux armes les plus utilisées dans le jeu.

Le Youtubeur de Warzone WhosImmortal a affirmé que le Sten, l’une des armes les plus sous-utilisées de Vanguard, peut en fait rivaliser avec les meilleures armes du battle royale en termes de TTK, malgré son taux de sélection médiocre.

by Martin Thibaut