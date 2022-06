La meilleure classe Warzone de la Kilo 141 : accessoires, atouts…

more

Et voilà, vous savez tout maintenant sur la Kilo 141.

Le canon Armes Singuard 19.8″ Prowler augmente davantage la distance effective de la Kilo, lui permettant d’infliger beaucoup plus de dégâts dans presque toutes les situations. Associé à la lunette VLK x3,0, vous n’aurez aucun mal à éliminer les snipers et les cibles extrêmement éloignées.

Le Silencieux monolithique augmente la portée effective des dégâts de l’arme et vous permet de rester caché sur la mini-map lorsque vous tirez.

Cette configuration de la Kilo 141 maximise sa portée et sa précision sur Warzone. Éliminer des ennemis à moyenne distance sera pour vous un jeu d’enfant, puisque ces accessoires suppriment presque tout le recul de l’arme.

Mais sans plus attendre, découvrez notre classe Kilo pour Warzone Pacific avec les meilleurs accessoires et atouts à équiper.

La Kilo 141 est une arme qui a toujours été très appréciée des joueurs en raison de son incroyable précision et de son potentiel de dégâts à distance.

Si vous cherchez à éliminer des ennemis sur de longues distances, alors la Kilo 141 est toujours un excellent choix. Découvrez donc tous les accessoires et atouts dont vous avez besoin pour Warzone Pacific.

by Dexerto