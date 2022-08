Ce simple accessoire Warzone transforme la Carabine Cooper en véritable laser

La Carabine Cooper est l’une des armes les plus populaires de Warzone, et selon le Youtubeur, IceManIsaac, un accessoire méconnu améliore considérablement le TTK du fusil d’assaut.

Depuis la MAJ Rechargée de la saison 4 de Warzone, les joueurs ont un choix d’armes à utiliser plus vaste que jamais. De plus, cette mise à jour de mi-saison a ajouté le fusil d’assaut Vargo-S, tandis que des armes comme le NZ-41 et le KG M40 ont subi des nerfs.

Toutefois, ces armes restent toujours aussi populaires sur le Battle Royale, tout comme la Carabine Cooper qui est présente dans la méta depuis son introduction sur le jeu.

Et récemment, IceManIsaac, a découvert une classe, avec un accessoire peu populaire, qui permet à la Carabine Cooper d’éliminer les ennemis encore plus rapidement qu’auparavant.

Dans sa vidéo du 3 août, Isaac explique que la Carabine Cooper est son fusil d’assaut préféré dans Warzone, et ce, depuis un certain temps. Cependant, avec ce petit changement, cette arme devient encore meilleure.

Activision La Carabine Cooper est une arme extrêmement appréciée des joueurs Warzone.

La nouvelle classe de la Carabine Cooper avec le meilleur TTK de Warzone

Afin de totalement transformer la Carabine Cooper en une véritable force absolue, le Youtubeur a simplement modifié les munitions Allongées par des Munitions compressées.

Depuis toujours, les munitions Allongées sont le choix standard pour la plupart des armes de Warzone, grâce notamment à l’amélioration de la vitesse des balles qu’elles offrent.

Les Munitions compressées quant à elles augmentent la cadence de tir de l’arme de 59 tours par minute, au prix d’un recul supplémentaire, mais comme Isaac l’a fait remarquer, ce fusil d’assaut de Vanguard n’a pratiquement pas de recul.

Le résultat de cette classe offre un TTK de 806 ms, même dans les duels à longue distance, ce qui est plus de 50 ms plus rapides que la classe habituelle de la Carabine Cooper.

Il est également plus de 200 ms plus rapides que le KG M40, l’arme la plus populaire de Warzone selon WZRanked.

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Cooper Personnalisé 22″

: Cooper Personnalisé 22″ Lunette : Lunette PU 3-6x SVT-40

: Lunette PU 3-6x SVT-40 Crosse : Cooper Personnalisé matelassée

: Cooper Personnalisé matelassée Accessoire canon : Poignée Carver

: Poignée Carver Chargeur : Chargeur à tambour de 60 cartouches de 9 mm

: Chargeur à tambour de 60 cartouches de 9 mm Type de munitions : Munitions compressées

: Munitions compressées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Poignée ferme

: Poignée ferme Atout 2 : Disponibilité

Avec tous les buffs et les nerfs qui sont récemment arrivés dans Warzone à l’occasion de la MAJ Rechargée, la méta du jeu est plus ouverte qu’elle ne l’a jamais été, ce qui signifie que les joueurs vont désespérément chercher la classe parfaite pour les aider à gagner.

La mise à jour du 3 août a également réduit certaines des meilleures armes du jeu, c’est donc certainement le meilleur moment pour passer aux Munitions compressées, moins populaires, sur la Carabine Cooper, afin de prendre l’avantage sur vos adversaires.