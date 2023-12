Quelle est la taille d’Urzikstan de Warzone ? Taille de la carte par rapport à Al Mazrah, Verdansk…

Urzikstan, la nouvelle carte de Warzone arrive aux côtés de la saison 1 de Modern Warfare 3 et si vous êtes curieux de savoir quelle est sa taille, voici alors tout ce que vous devez savoir sur sa taille par rapport à d’autres cartes telles qu’Al Mazrah et Verdansk.

La saison 1 de Modern Warfare 3 est prête à marquer le début d’une nouvelle ère pour Warzone, introduisant une gamme de nouvelles armes et atouts. De plus, une toute nouvelle carte attend les fans du Battle Royale avant le retour de Rebirth Island et Fortune’s Keep.

Urzikstan est composée de 11 emplacements, présentant de nouveaux lieux ainsi que certaines cartes de CoD dissimulées dans la région. Mais avec tant de nouveaux sites d’atterrissage, les fans se demandent quelle est la taille de la nouvelle carte par rapport aux champs de bataille passés de Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Découvrez alors la taille d’Urzikstan dans Warzone par rapport aux cartes précédentes.

Quelle est la taille d’Urzikstan dans Warzone ?

La carte Urzikstan est 20% plus petite qu’Al Mazrah, comme confirmé par les développeurs du jeu lors d’un appel privé avec des créateurs de contenu le 4 décembre 2023. La carte est prévue pour inclure un maximum de 100 joueurs par partie.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Bien que nous ne connaissions pas la taille exacte d’Urzikstan, cela la place entre les 6 405 025 m² et 7 095 838 m² de Caldera et Al Mazrah respectivement. Verdansk était même plus petit que Caldera, donc nous pouvons dire qu’Urzikstan est significativement plus grande que la carte originale de Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici un récapitulatif complet de la taille d’Urzikstan par rapport aux autres cartes Warzone :

Al Mazrah (7 095 838 m²) Urzikstan (À déterminer) Caldera (6 405 025 m²) Verdansk (5 835 157 m²) Vondel (2 457 056 m²) Fortune’s Keep (240 790 m²) Ashika Island (222 002 m²) Rebirth Island (152 865 m²)

Bien que certains joueurs puissent être déçus d’apprendre qu’Urzikstan n’est pas la plus grande carte de Warzone à ce jour, Ted Timmins, directeur créatif senior chez Raven Software, a rassuré les fans en affirmant qu’elle est “plus dense” qu’Al Mazah.

De plus, l’équipe a confirmé avoir apporté plusieurs ajustements à la vitesse des cercles afin que les parties sur Urzikstan durent 20 minutes, ce qui en fait la durée de partie la plus rapide de toutes les cartes, juste derrière les cartes Resurgence Ashika, Vondel et Rebirth.

L’article continue après la publicité