Avec un joueur de quel rang pouvez-vous jouer au mode Classé de Warzone 2

Depuis son introduction sur Warzone 2, le mode Classé a rencontré un franc succès, séduisant d’entrée de jeu les joueurs qui cherchaient à pimenter leur quotidien. Cependant, ce mode comporte un certain nombre de restrictions, à tel point qu’on peut rapidement s’y perdre.

Le mode Classé était de loin l’une des fonctionnalités les plus demandées de Warzone, et ce depuis le tout premier jour. Alors que le battle royale séduisait les foules, attirant sans cesse de nouveaux curieux, les joueurs voulaient plus que tout pouvoir mettre en relief leurs compétences dans un environnement plus compétitif.

Bien des années plus tard, les développeurs ont finalement répondu aux prières des joueurs. Lors du lancement de la Saison 3 Rechargée, Treyarch a introduit un mode classé en jeu, calqué sur celui de Modern Warfare 2.

Comme il fallait s’y attendre, ce mode compétitif s’accompagne d’un certain nombre de restrictions. Outre les restrictions concernant les armes et les véhicules, il n’est pas possible de se lancer dans la compétition avec n’importe quel joueur.

Au cours de votre progression dans ce mode, vous vous êtes probablement rendu compte à un moment que vous ne pouviez pas jouer avec certains de vos amis, ce qui doit être dû à vos rangs. Voici comment cela fonctionne.

Les rangs dans le mode Classé de Warzone 2

Activision Les divisions de Warzone 2 sont les mêmes que celles de Modern Warfare 2.

En fonction de votre rang actuel, vous ne pourrez collaborer qu’avec des joueurs d’un certain rang, voici les restrictions actuelles :

Bronze – Platine : aucune restriction.

Diamant : 2 divisions de différence.

Iridescent – Top 250 : 1 division de différence

Donc, si votre rang est significativement plus élevé, ou plus bas, que celui de vos amis ou coéquipiers, vous pourriez ne pas pouvoir jouer ensemble. Naturellement, il y aura des cas de figure où vous vous retrouverez à jouer dans des parties classées contre des joueurs de rangs différents, que vous soyez en Bronze ou en Iridescent.

Bien que cela puisse être frustrant, surtout si vos adversaires ont un rang nettement supérieur, cela ne devrait pas se produire trop souvent. Il convient également de garder en tête que le mode Classé de Warzone 2 est actuellement en bêta, de nombreux aspect du mode sont susceptibles d’évoluer dans les mois à venir.