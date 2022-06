Rebirth Island est-elle encore la carte préférée des joueurs de Warzone

La Saison 4 de Warzone a poussé de nombreux joueurs à abandonner leur petite routine sur Caldera pour s’aventurer sur Bonne Fortune, ce qui de prime abord n’a pas été au goût de tout le monde. Néanmoins tout semble être à présent pardonné.

En plus de donner un second souffle à Caldera, la mise à jour de la Saison 4 de Warzone a introduit une toute nouvelle carte sur le battle royale, Bonne Fortune.

Avec de nouveaux POI ainsi que de nouvelles fonctionnalités à découvrir, de nombreux joueurs ont pris le chemin de l’île, bien décidés à conquérir ce nouveau terrain de jeu. Néanmoins, si sur le papier cet île avait tout pour plaire, très vite des voix se sont élevées contre Bonne Fortune, arguant que la carte n’était qu’un nouveau repère pour les campeurs.

Néanmoins, maintenant que les joueurs ont eu plus de temps pour prendre leurs marques, la carte semble être bien mieux perçue, certains considérant même qu’elle est plus agréable que Rebirth Island.

Les joueurs de Warzone apprécient Bonne Fortune pour les opportunités qu’elles offrent

Petit à petit le ton semble avoir changé sur Reddit, où faisant abstraction des éternels campeurs de Warzone, les joueurs ont commencé à relever les points positifs de la carte.

“Elle a complètement ravivé mon amour, et celui de mon équipe pour Warzone”, a déclaré un joueur.

D’autres joueurs ont fait échos à cette déclaration, déclarant que l’arrivée d’une nouvelle carte les avait survoltés, leur donnant envie de joueur davantage à Warzone.

“Non pas que nous ayons vraiment perdu notre amour pour Warzone, mais c’est plutôt comme si je me retrouvais à nouveau à rêvasser au travail, à compter les minutes jusqu’à ce que je puisse rentrer chez moi et me connecter”, a déclaré un joueur.

Aux yeux de la plupart des joueurs, l’arrivée d’un nouveau terrain de jeu rend les choses plus excitantes qu’auparavant. Pour certains, Bonne Fortune est bien plus “originale” que des cartes comme Rebirth Island et elle “offre tellement plus de possibilités de gameplay”.

Reste à voir si Bonne Fortune continuera de séduire avec le temps, une fois que l’attrait de la nouveauté sera passé.