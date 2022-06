Warzone Saison 4 : Les retours sur Bonne Fortune ne sont pas très positifs

La communauté de Call of Duty: Warzone commence à partager ses premières impressions sur la nouvelle carte Bonne Fortune mais le bilan n’est pas encore vraiment positif pour le moment.

La Saison 4 de Warzone Pacific vient de débarquer avec une tonne de nouveau contenu à découvrir pour les joueurs, dont les deux armes UGM-8 (mitrailleuse) et Marco 5 (mitraillette). En plus de cela, les développeurs ont donné une toute nouvelle map de la taille de Rebirth Island qui se nomme Bonne Fortune, en plus de l’événement Mercenaires de fortune à célébrer.

Ceci étant dit, la plupart des joueurs ne sont pas encore réellement satisfaits de cette nouvelle carte. Beaucoup se plaignent de sa conception qui favorise énormément les campeurs.

Vous avez sûrement encore beaucoup de choses à explorer sur Bonne Fortune, il vous faudra plusieurs heures de jeu avant de vraiment comprendre comment fonctionne cette nouvelle île.

Mais alors que Raven Software prônait que Bonne Fortune allait encourager du gameplay rapide et intense similaire à ce que l’on connaît déjà sur Rebirth Island, des joueurs ont l’impression que c’est tout le contraire.

Dans les commentaires d’un post Twitter de CharlieIntel recueillant des avis sur Bonne Fortune, la plus grosse plainte des joueurs reposait sur les campeurs trop présents.

ok so….thoughts on fortune's keep so far? pic.twitter.com/XI6LsJR3iy — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 22, 2022

Il se peut que les joueurs aient peur de se faire surprendre sur cette nouvelle carte, ce qui les inciterait à camper. La situation pourrait donc se décanter au fil des semaines même si on ne peut pas vraiment éviter les campeurs, surtout sur la franchise Call of Duty où ils sont les plus connus.

Nous vous conseillons tout de même de prendre du bon temps en découvrant Bonne Fortune, la nouvelle map de Call of Duty: Warzone Pacific !