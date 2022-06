Warzone : un glitch donne des victoires faciles sur Bonne Fortune

Alors que Bonne Fortune vient à peine de faire ses débuts sur Warzone, un glitch tristement célèbre est d’ores et déjà venu perturber son arrivée, permettant à certains joueurs d’obtenir des victoires faciles.

S’il y a un glitch que les joueurs de Warzone ne connaissent que trop bien, c’est sans aucun doute celui qui permet de passer à travers certains murs. Depuis les premiers jours de Verdansk jusqu’à l’arrivée de Rebirth Island puis de Caldera, aucune carte du battle royale n’a été épargnée par ce problème frustrant.

Alors que tout le monde pensait que les développeurs avaient enfin réussi à résoudre le problème, malheureusement à l’arrivée de la nouvelle carte de la Saison 4, Bonne Fortune, le glitch permettant aux joueurs de traverser les murs a de nouveau commencé à faire parler de lui.

Les joueurs de Warzone passent à travers les murs sur Bonne Fortune

Quelques jours seulement après le lancement de la Saison 4, de nombreux joueurs se frayaient déjà un chemin à travers diverses surfaces pour prendre par surprise leurs adversaires.

Si de prime abord le glitch ne semblait affecter que certains POI, très vite les témoignages se sont multipliés sur Reddit, laissant entrevoir peu à peu l’étendue du problème.

Néanmoins il semblerait que le POI Town soit tout particulièrement affecté. Les joueurs qui abusent de ce glitch y ont la possibilité de mitrailler une grande partie de la zone sans subir le moindre dégât.

Au vu du mécontentement général, l’on ne peut qu’espérer que les développeurs s’attaqueront très rapidement à ce problème des plus frustrants. Malheureusement, ils n’ont pas encore abordé publiquement ce glitch. Ils ne l’ont pas répertorié non plus sur leur Trello.

De ce fait, pour l’instant, vous devrez donc être très prudents lorsque vous vous aventurez sur Bonne Fortune. Il vous faudra plus que jamais couvrir vos arrières, même si vous êtes dos à un mur.