Le skill sur Warzone aurait de moins en moins d’importance selon un professionnel

Le joueur pro de Warzone IceManIsaac, a fait part de ses réflexions sur les tentatives de Raven Software d’augmenter le fossé des compétences, affirmant que les changements récents ont fait le contraire.

La Saison 3 et la Saison 4 de Warzone Pacific ont apporté de nombreux changements au jeu, notamment une augmentation de la santé, un changement dans la méta des armes, et divers buffs et nerfs pour les accessoires, l’équipement et même les Atouts.

Alors que Raven Software prétendait avoir introduit un certain nombre de ces changements dans l’espoir d’accroître l’écart de compétences, IceManIsaac, expert en Warzone, a l’impression que ces changements majeurs ont fait tout le contraire.

Dans un tweet publié le 26 juin, IceManIsaac a exprimé son opinion sur l’écart de compétences dans la Saison 4 de Warzone Pacific, en soulignant les divers changements effectués qui, selon lui, ont eu un impact négatif sur leur objectif.

Le pro de Warzone a mentionné que Raven Software a cherché à augmenter “l’écart de compétences et le potentiel d’outplay” en ajoutant 50 points de vie supplémentaires aux joueurs dans tous les modes de jeu.

Cependant, les développeurs ont également “rendu les armes méta beaucoup plus puissantes, réduit le recul à zéro, nerf les stimulants et nerf les accessoires de vitesse de mouvement.”

Raven said they wanted to increase skill gap and outplay potential so they add 50 more health.

Then they made meta guns kill significantly faster, reduced recoil to zero, nerfed stims, and nerfed movement speed attachments.

Are we building a skill gap or not???

— NRG Isaac (@IceManIsaac) June 26, 2022