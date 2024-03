Les joueurs de MW3 sont divisés sur le pack “pay to lose” de Warhammer 40K

L’un des nouveaux packs Warhammer 40K a totalement divisé les joueurs de Modern Warfare 3, certains le qualifiant de “pay to lose” car il vous rend vulnérable lorsque vous vous cachez.

Au cours des dernières années, Call of Duty a embrassé la tendance des crossovers, en s’associant avec une longue liste de figures de la pop culture, émissions de télévision et même athlètes pour apporter des skins uniques et des événements à leurs jeux.

Certains de ces cosmétiques ont parfois causé de l’agacement chez les joueurs. De nombreux fans se sont plaints du manque de réalisme, particulièrement avec les skins de style cartoon, tandis que d’autres ont exprimé leurs préoccupations concernant le nombre de “publicités” que ces skins apportent au jeu.

Le dernier crossover en date a vu arriver les skins Warhammer 40K dans Modern Warfare 3 et Warzone, et si certains fans ont apprécié le mode de jeu Juggermosh, l’un des skins a été étiqueté comme “pay to lose”.

Cependant, tout le monde ne partage pas cet avis.

Le Servocrâne de Warhammer considéré comme “pay to lose” dans MW3

Si vous n’avez pas encore mis la main au portefeuille pour acheter le nouveau pack Astra Militarum, vous avez alors peut-être manqué certains de ces problèmes supposés.

Le nouveau pack contient un nouveau skin, une série de plans d’armes, ainsi qu’une nouvelle exécution Animal tactique : Servocrâne.

Et c’est l’Animal tactique qui pose problème, car des joueurs comme l’utilisateur DrakonRax ont noté qu’il peut trahir votre position si vous essayez de vous cacher, puisque le Servo-Crâne flotte assez haut pour être vu par-dessus les murs.

“Vous avez cette tête qui flotte autour de vous, ce qui est cool, mais c’est un désavantage si vous essayez de vous cacher pour vous soigner ou autre“, explique le joueur. “Hahaha pay to lose“, a ajouté un autre. “Une taxe pour les idiots“, a déclaré un autre.

Cependant, certains joueurs utilisent l’Animal tactique à leur avantage. “Un leurre pour sniper gratuit, je pense,” a argumenté un fan. “Le fait que cela puisse être utilisé comme appât le fait légèrement basculer en territoire pay to win“, a ajouté un autre.

La tête flottante peut être retirée si vous changez votre exécution, mais si vous avez payé pour ce pack, vous voudrez certainement l’utiliser. Alors avantage ou inconvénient ? C’est à vous de voir.