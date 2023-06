Vondel ou Ashika Island ? Les joueurs de Warzone 2 ont tranché

Alors que Vondel vient à peine de faire ses débuts sur Warzone 2, les joueurs sont d’ores et déjà sous son charme. La plupart ont fait l’éloge de cette carte “magnifique” et nombreux sont ceux qui la préfèrent à Ashika Island.

Du traditionnel équilibrage à l’introduction de nouveaux modes, en passant par l’arrivée de l’ISO 45 et du Tempus Razorback, la Saison 4 est venue apporter un second souffle au battle royale. L’ajout le plus important de cette mise à jour, cependant, était sans doute Vondel, une toute nouvelle carte de Résurgence tirée de la campagne de Modern Warfare 2.

De ce fait, Vondel a temporairement remplacé Ashika Island et les joueurs ont accueilli cette nouvelle carte à bras ouverts, ne tarissant pas d’éloges à son sujet.

Activision Vondel est le fer de lance de la Saison 4 de Warzone 2.

Vondel éclipse totalement Ashika Island sur Warzone 2

Sur Reddit, un joueur a déclaré que Vondel est “tout ce que nous avons demandé”, soulignant que les rues denses d’Amsterdam se marient bien avec la hausse des PV qui a été elle aussi introduite lors du déploiement de la Saison 4.

“La carte est trop belle, elle n’est pas trop grande et l’agencement n’a pas besoin de changer“, a-t-il déclaré. “J’avais réclamé une carte qui ressemble à Bonne Fortune et qu’ils changent le TTK. Ils l’ont fait.”

De nombreux autres joueurs se sont manifestés dans les commentaires pour appuyer les dires de l’auteur de la publication, louant l’apparence et le cadre de Vondel, ainsi que sa taille par rapport à d’autres cartes de Résurgence.

“J’adore absolument la façon dont Vondel donne le sentiment d’être sur une carte de taille moyenne, qui embrasse un peu plus le style BR”, a répondu un internaute. “De plus, c’est un cadre urbain de l’Europe de l’Ouest vibrant avec des points d’intérêt très uniques et intéressants.”

Bien qu’Ashika Island soit restée extrêmement populaire depuis son arrivée dans la Saison 2 de Warzone 2, un certain nombre de joueurs ont déclaré qu’ils apprécient Vondel plus que son prédécesseur.

“J’étais super réticent, car Ashika était le seul mode auquel mes amis et moi jouions vraiment”, a déclaré un autre joueur. “Mais ils l’ont amélioré, ça se sent, c’est définitivement différent, mais dans le bon sens. Si seulement ils abandonnaient Al Mazrah et le redessinaient de manière similaire à Vondel.”

Le seul problème que les joueurs ont pointé du doigt avec Vondel était les cercles, car certains pensaient qu’ils étaient mal placés par rapport à Al Mazrah et Ashika Island. Malgré cette petite critique, la carte semble avoir fait l’unanimité auprès de la communauté Warzone 2.