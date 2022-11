Où trouver un pistolet de réanimation sur Warzone 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

La Saison 1 de Warzone 2 a introduit une nouvelle amélioration de terrain très utile, le pistolet de réanimation. Voici comment vous pouvez vous le procurer sur Al Mazrah et la marche à suivre pour l’utiliser.

Le coup d’envoi de la Saison 1 de Warzone 2 a apporté à la communauté Call of Duty une pléthore de nouveaux contenus à découvrir, avec comme fer de lance le mode DMZ inspiré d’Escape from Tarkov et la toute nouvelle carte, Al Mazrah.

Activision La Saison 1 de Warzone 2 a introduit de multiples nouveautés sur le battle royale.

L’un de ces nouveaux ajouts est le pistolet de réanimation, qui peut s’avérer être extrêmement utile dans certaines situations. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

L’article continue après la publicité

Vous pouvez récupérer un pistolet de réanimation dans Warzone 2 comme butin au sol sur Al Mazrah. Selon les différents retours des joueurs, l’endroit le plus courant pour le trouver est l’armoire à pharmacie qui se trouve dans les salles de bain. Il suffit donc d’explorer les bâtiments de la carte jusqu’à ce que vous en repériez un.

Cependant, si vous voulez mettre la main sur un pistolet de réanimation plus rapidement, vous pouvez également vous rendre dans une station d’achat et vous l’offrir pour 2 400 $. C’est l’option la plus chère des 2, mais elle vous permettra d’acquérir l’amélioration de terrain sans avoir à perdre du temps à la chercher.

L’article continue après la publicité

Une fois que vous aurez obtenu un pistolet de réanimation, pour l’utiliser vous n’aurez qu’à le pointer vers un de vos coéquipiers à terre et lui tirer dessus pour le réanimer à distance. Il ne dispose que d’un total de quatre charges, vous devrez donc les utiliser à bon escient.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Toutefois, si vous voulez utiliser le pistolet de réanimation sur vous-même, les 4 charges seront utilisées. Ainsi vous ne pourrez plus l’utiliser pour réanimer vos coéquipiers.

Heureusement, Warzone 2 vous permet de réanimer vos coéquipiers en interagissant avec eux. Néanmoins cette procédure n’est pas sans risque, car elle vous expose. Le pistolet de réanimation réduit ce risque en vous permettant de garder vos distances lors d’une réanimation.