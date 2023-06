Cette arme hors méta de Warzone a un TTK redoutable

Une arme complètement inutilisée par les joueurs dans Warzone 2 possède pourtant le “meilleur” TTK de la saison 4. Découvrez alors quelle est cette arme.

La mise à jour de la saison 4 de Warzone 2 a provoqué de grands changements dans le Battle Royale. Non seulement une nouvelle carte plus petite a été ajoutée, mais la santé des joueurs a également été significativement modifiée.

En ce qui concerne les améliorations et les nerfs d’armes, seul le Cronen Squall a vraiment subi un changement majeur. Les joueurs ont alors totalement réorganisé leurs classes. En conséquence, le Lachmann 556 a pris le dessus tandis que le Cronen Squall a complètement disparu du jeu.

Bien que cette version du Lachmann puisse être l’arme de prédilection pour la plupart des joueurs, ce n’est pas en réalité l’outil le plus meurtrier de Warzone. Et non, cet honneur revient au Lachmann 762.

La meilleure classe du Lachmann 762 dans Warzone 2 Saison 4

WhosImmortal a révélé dans sa dernière vidéo YouTube que le Lachmann 762 possède le meilleur TTK de la nouvelle saison et est essentiellement le “Cronen Squall 2.0”.

“Le Lachmann 762 en automatique et en semi-automatique, on peut voir qu’il est vraiment mortel. Ce TTK est très rapide pour cette santé” a-t-il déclaré. “Quand vous touchez avec le 762, quel que soit son mode de tir, cette chose va absolument faire fondre vos adversaires. Il peut le faire à courte portée et à longue portée également. C’est définitivement le nouveau Cronen Squall 2.0.“

Les statistiques le prouvent également. Jusqu’à 20 mètres, le Lachmann 762 a un TTK d’environ 568ms, qui rivalise avec certaines des meilleures mitraillettes. Au-delà de 60 mètres, cela augmente à 686ms, ce qui est impressionnant.

Alors si vous souhaitez essayer cette potentielle nouvelle arme méta, voici les accessoires que vous devez alors équiper :

Bouche : Sakin Tread-40

Accessoire canon : Lockgrip Precision 40

Lunette : Aim OP-V4

Munitions : Haute vitesse 7.62

Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

Comme précisé, le Lachmann 762 est totalement passé sous les radars. Selon les statistiques de WZRanked, cette arme a un taux de sélection d’environ 0,4% tandis que son homologue, le Lachmann 556 est en tête avec un taux de sélection de 19%.

Alors avant que tout le monde ne domine la méta du BR, précipitez-vous dessus afin de prendre de l’avance sur vos adversaires.