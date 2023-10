Nouveaux atouts de Warzone MW3 : liste, effets…

Call of Duty: Modern Warfare 3 va apporter d’importants changements à Warzone. Parmi eux, 3 nouveaux atouts vont débarquer sur le battle royale.

Modern Warfare 3 arrive le 10 novembre 2023, proposant aux joueurs une nouvelle campagne et un mode multijoueur survolté. De plus, Warzone va également faire peau neuve quelques semaines plus tard en incorporant des armes et mécaniques de jeu de MW3, ainsi qu’une nouvelle map.

Parmi les nouveautés, ce sont 3 atouts issus de MW3 qui vont faire leur apparition dans le battle royale.

Les nouveaux atouts dans Warzone après l’ajout Modern Warfare 3

Trois nouveaux atouts font leur apparition dans Warzone suite au lancement de Modern Warfare 3 : Shrouded, Irradiated et Resolute.

Shrouded – Lâche une grenade fumigène lorsque le joues est mis au sol

Irradiated – Augmente la vitesse de déplacement et réduit les dégâts du gaz

Resolute – Augmente la vitesse de déplacement lorsque le joueur est blessé

Il n’est pas encore clair dans quels emplacements ces atouts seront équipables, mais ils semblent tous être des options particulièrement puissantes.

Shrouded sera extrêmement puissant si vous n’avez pas de Lunette Thermique équipée, ce qui pourrait totalement secouer la meta smoke.

Les stratégies axées sur le gaz pourraient aussi devenir devenir plus courantes si Irradiated devient un choix méta, et Resolute rappelle clairement similaire à Sinueux de Warzone Caldera.

Ce n’est pas tout, car l’atout Éclaireur de combat controversé revient avec l’intégration de Modern Warfare 3, mais marquera simplement le joueur au lieu de le mettre en évidence à travers les murs. De plus, l’atout Fantôme nécessitera maintenant que les joueurs se déplacent pour qu’il fonctionne et, combiné à la minimap traditionnelle, les joueurs de Warzone auront beaucoup plus d’informations pour les aider à naviguer sur la nouvelle carte Urzikstan.

