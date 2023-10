Warzone MW3 : Nouvelle carte, gameplay, nuke et plus

Le lancement de Modern Warfare 3 s’apprête à apporter un certain nombre de changements majeurs à Warzone avec notamment une nouvelle carte, des modifications d’atouts et d’équipements et plus. Tout ce que nous savons.

Le CoD Next s’est déroulé le 4 octobre 2023, offrant aux joueurs leur premier aperçu de ce à quoi s’attendre du prochain Call of Duty et de tout ce qui l’accompagne.

Et bien sûr, l’un des énormes aspects qui intéressera des millions de joueurs, c’est Warzone.

Lancé en 2020, Warzone est devenu l’un des plus gros jeux du monde, mais peu à peu, il a perdu en popularité au fil du temps, beaucoup de joueurs étant frustrés par le lancement de Warzone 2 en 2022.

Mais cette année, les changements sont majeurs puisque le jeu va accueillir Modern Warfare 3.

Nouvelle carte Warzone : Urzikstan

La nouvelle carte de Warzone sera Urzikstan, s’inspirant fortement des éléments nostalgiques du jeu qui ont rendu les joueurs si enthousiastes pour Modern Warfare 3. Urzikstan remplacera Al Mazrah dans le jeu, rejoignant les cartes Resurgence, Ashika Island et Vondel.

Toutes les cartes et modes de Warzone

Comme mentionné, Warzone mettra en vedette Urzikstan comme carte principale du Battle Royale, ainsi qu’Ashika Island et Vondel. Le jeu devrait proposer du Battle Royale, du Resurgence et du Pillage dès la saison 1.

Comment sera le mouvement dans Warzone MW3 ?

Le mouvement dans Warzone sera calqué sur celui de Modern Warfare 3, attendu comme légèrement plus rapide et plus fluide que son prédécesseur. Ce sera un retour au mouvement tant aimé dans Modern Warfare (2019), incluant le Stimulant pour augmenter la vitesse de déplacement.

Warzone aura-t-il un mode Ranked ?

Warzone devrait de nouveau proposer un mode Ranked lorsque la nouvelle itération sortira, bien qu’il ne soit pas disponible au lancement. Le calendrier actuel pour le mode Ranked de Warzone est quelque part en 2024, donc peut-être peu de temps après le lancement.

Les changements d’atouts et d’équipements

Le système actuel d’atouts et d’équipements se poursuivra après le lancement de Modern Warfare 3, bien qu’il y ait quelques légères modifications. Par exemple, Endurci au combat reviendra, et Fantôme nécessitera que les joueurs soient en mouvement pour être activé.

Changements de gameplay

De nouvelles options tactiques et létales seront présentes dans Warzone, ainsi que des killstreaks intégrées depuis Modern Warfare 3. De plus, Warzone proposera un train contrôlable, offrant une option de mobilité légèrement améliorée.

Quelle va être le Goulag dans Warzone MW3 ?

Un nouveau Goulag sera présent dans Warzone lorsque le jeu sera lancé. Il sera en 1v1 avec une disposition simple à 3 voies, bien qu’il y ait aussi une version en vision nocturne.

Peut-on lancer la Nuke dans Warzone MW3 ?

Oui, une bombe nucléaire sera présente dans la nouvelle itération de Warzone après l’intégration de Modern Warfare 3. Si vous éliminez et wipez l’équipe avec le contrat Champions Quest, alors le contrat sera lâché et peut être volé.

Mise à jour de la santé

Les joueurs peuvent s’attendre à des changements au niveau de la santé avec des points de vie s’élevant jusqu’à 150. Le TTK devrait donc être moins rapide, avec des ajustements dans le temps et la taille de la fermeture des cercles. Les joueurs auront également la possibilité de mettre manuellement des masques à gaz.

Ce nouveau Warzone devrait être lancé le 5 décembre 2023.