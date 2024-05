La dernière MAJ de MW3 a totalement cassé le mode Ranked

La mise à jour du 8 mai dans Modern Warfare 3 a provoqué de sérieux problèmes dans les parties classées, les rendant totalement inopérantes pour les joueurs compétitifs avec certains objets restreints autorisés et même une arme piratée ajoutée.

Cette mise à jour était significative pour les joueurs car elle résolvait le bug de rechargement qui rendait impossible de recharger tout en utilisant le Sprint Tactique Automatique, poussant de nombreux joueurs à arrêter de jouer après que ce bug a été introduit dans la Saison 3 Rechargée.

Un problème résolu… mais combien de nouveaux ? Il est rapidement devenu évident que, plusieurs éléments du jeu ont de sérieux problèmes depuis la mise à jour, et notamment le mode Ranked de Modern Warfare 3.

Ces derniers jours, des hackers ont commencé à utiliser un accessoire de fusil à pompe inédit qui tire des roquettes, presque comme des mini-bombes prêtes à atomiser quiconque s’approche, et les tricheurs parviennent maintenant à utiliser cette arme abominable en Classé.

Mis à part les armes piratées, la mise à jour a également levé accidentellement les restrictions sur certains bonus de série d’éliminations, et les joueurs peuvent désormais utiliser des Drones, qui ont été restreints dans les paramètres compétitifs des jeux Call of Duty pendant presque toute la durée de vie de la franchise.

Cela signifie même que les équipes peuvent empiler des Drones pour appeler des Drones améliorés, ce qui rend les modes à réapparition comme le Point Stratégique essentiellement injouables puisque les adversaires peuvent obtenir votre position exacte juste avec une série de 4 éliminations.

Les développeurs de Sledgehammer Games n’ont pas encore abordé le problème, et n’en ont pas non plus fait mention dans le tableau Trello de Modern Warfare 3 des problèmes connus.

Alors que le bug de rechargement a été abordé et corrigé après une semaine, les joueurs compétitifs du mode Ranked espèrent qu’un correctif rapide ramènera le jeu à son état normal, surtout à l’approche de la Saison 4.