Comment débloquer le M13C dans Warzone 2 et MW2

Un tout nouveau fusil d’assaut fera ses débuts dans Warzone 2 et Modern Warfare 2 lors du lancement de la Saison 5, le M13C. Voici comment débloquer cette nouvelle arme qui devrait se faire rapidement une place dans la méta.

Le coup d’envoi de la Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 approche à grands pas. En plus du traditionnel équilibrage, une pléthore de nouveautés devraient être de mise, allant de l’arrivée en jeu de Nicki Minaj à de nouvelles cartes en passant par de nouveaux modes.

À chaque fois qu’une mise à jour saisonnière est déployée, les joueurs se voient offrir de nouvelles armes à ajouter à leur arsenal, et la saison 5 ne fera pas exception. Au total, six nouvelles armes seront introduites sur Warzone 2 et Modern Warfare 2 tout au long de la saison 5.

L’une d’entre elles est un tout nouveau fusil d’assaut appelé le M13C, il s’agit d’une variante du M13B. Voici tout ce qu’il faut savoir pour l’obtenir.

Il est malheureusement encore trop tôt pour savoir comment il sera possible de récupérer le M13C étant donné que l’arme fera vraisemblablement ses débuts sur Warzone 2 et Modern Warfare 2 lors du coup d’envoi de la Saison 5 Rechargée.

Il y a de fortes chances pour que comme le MX Guardian l’arme soit incluse dans un Secteur classifié du Passe de Combat qui deviendra disponible une fois que la mise à jour de mi-saison arrivera. Si c’est le cas, les joueurs devront compléter des défis pour débloquer les autres objets du secteur afin de se frayer un chemin jusqu’au M13C.

D’après les développeurs, cette arme avec un design plus court et plus compact que le M13B, promet de faire des ravages en jeu, encore plus si elle est associée à un fusil de précision.