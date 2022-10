La meilleure classe du LM-S dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le fusil tactique LM-S peut faire des ravages dans Modern Warfare 2. Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipement à utiliser.

Beaucoup de joueurs de Modern Warfare 2 s’orientent vers un gameplay extrêmement agressif, notamment avec les mitraillettes et les fusils d’assaut.

Néanmoins, certaines armes qui passent sous le radar n’en sont pas moins puissantes, à l’image du LM-S. En effet, ce fusil tactique peut anéantir n’importe quel ennemi en deux balles… à condition de concocter une bonne classe.

Découvrez comment équiper votre LM-S pour faire des ravages dans Modern Warfare 2.

Sommaire

Infinity Ward

La meilleure classe du LM-S dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du LM-S

Bouche : Polarfire-S

Accessoire canon : FSS Sharkfin 90

Lunette : Lunette SZ Lonewolf

Poignée arrière : Lachmann TCG-10

Crosse : Crosse FT Mobile

Cette classe cherchera en priorité à exploiter les points forts du LM-S : une excellente précision et des dégâts par balle tout aussi impressionnants.

On commence donc avec le silencieux Polarfire-S qui améliorera la vélocité des balles, la portée mais aussi et surtout la discrétion des tirs.

Le FSS Sharkfin et la poignée Lachmann TCG-10 ont pour objectif de réduire autant que possible le recul. Chaque balle touchée compte, et ces accessoires vous aideront à enchaîner les tirs sans difficulté.

Pour toujours plus d’efficacité à moyenne et longue distance, on termine par l’excellent lunette SZ Lonewolf.

Enfin, la Crosse FT Mobile viendra apporter une touche de mobilité au tout. Même un sniper – ou campeur, à vous de voir – se doit de pouvoir rapidement réagir à une surprise.

Les meilleurs atouts pour une classe LM-S

Atout de base 1 : Surarmement

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

Le LM-S étant médiocre à courte portée, il est vivement conseillé d’opter pour l’atout Surarmement qui vous permettra de porter une arme dédiée au combat rapproché, comme une mitraillette.

Puisque les explosifs sont un excellent moyen de dénicher un tireur d’élite posté dans une position avantageuse, nous vous recommandons Endurci au combat afin de limiter l’impact de diverses grenades.

En atout bonus, Main lest vous permettra de changer plus rapidement d’arme, et donc souvent de limiter la casse lorsque vous êtes pris par surprise et devez sortir votre mitraillette. Enfin, Fantôme est si puissant que peu de classes peuvent s’en priver.

Les meilleurs équipements pour une classe LM-S

Tactique : Stimulant

Mortel : Mine de proximité

Amélioration de combat : Radar portatif

Du côté des équipements, on optera pour le Stimulant afin de profiter d’un bon coup de boost dans les situations critiques. En équipement mortel, la Mine de proximité vous permettra de couvrir vos arrières.

Enfin, l’amélioration de combat Radar portatif aura aussi le rôle de protection. Une fois que vous avez trouvé une position avantageuse, utiliser le radar pour éviter de vous faire surprendre par un ennemi qui vous aurait repéré.

Comment débloquer le LM-S dans Modern Warfare 2

Pour débloquer ce puissant fusil tactique, vous devrez partir au front avec le Lachmann-762 et l’XP jusqu’au niveau 17.

Dès que vous aurez atteint le niveau 17, le LM-S sera débloqué sur votre compte.

Les meilleures alternatives au LM-S dans Modern Warfare 2

Si vous n’êtes pas fan du LM-S, peut-être qu’une arme plus polyvalente est ce qu’il vous faut. Le M4 est une arme extrêmement populaire, qui a déjà trouvé sa place dans l’arsenal de nombreux joueurs.