La meilleure classe du HCR 56 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Le HCR 56 de Modern Warfare 2 est une excellente mitrailleuse à utiliser dans Modern Warfare 2. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Modern Warfare 2 offre de nombreuses options à longue portée qui peuvent s’adapter à tous les styles de jeu des fans allant des snipers, des fusils tactiques, de fusils de combat ou des mitrailleuses lourdes.

Et parmi les mitrailleuses efficaces à longue distance, nous pouvons notamment retrouver le HCR 56 qui offre des dégâts importants, une grande portée et la meilleure maniabilité de sa catégorie.

Alors si vous souhaitez utiliser le HCR 56 dans Modern Warfare 2, voici les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

Activision Le HCR 56 est une mitrailleuse très puissante dans MW2.

La meilleure classe du HCR 56 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du HCR 56

Canon : Bruen Guerilla 18″

Bouche : Sakin Tread-40

Poignée arrière : Poignée Bruen Q900

Lunette : Lunette SZ Sigma-IV

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

La partie la plus importante de cette classe du HCR 56 est le canon Bruen Guerilla 18″ qui augmente considérablement la précision de votre arme avec un bien meilleur contrôle du recul.

Le recul du HCR 56 étant cependant toujours difficile à contrôler, le FTAC Ripper 56 et le Sakin Tread-40 vont également contribuer à réduire ce recul, vous permettant de rester constamment sur votre cible.

Pour compenser la perte d’ADS et la vitesse de mouvement, la Poignée Bruen Q900 augmente la vitesse de visée et la vitesse de tir, vous permettant d’être légèrement plus agile avec votre mitrailleuse.

Enfin, le viseur de base n’est pas vraiment le meilleur sur le HCR 56, et c’est pourquoi nous vous conseillons la Lunette SZ Sigma-IV qui est selon nous la meilleure.

Les meilleurs atouts pour une classe HCR 56

Atout de base 1 : Démineur

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

En ce qui concerne les atouts de cette classe du HCR 56, nous avons opté pour Endurci au combat et Démineur, car avec cette mitrailleuse, vous risquez de devoir bloquer les lignes de vue et les positions de force en raison de son manque de mobilité, et par conséquent, ces atouts vous aideront à résister aux équipements ennemis.

Nous avons ensuite choisi Main car le HCR 56 se recharge assez lentement en raison de son énorme chargeur de 60 cartouches.

Enfin, Fantôme est un incontournable puisqu’il vous permet de rester caché des drones ennemis.

Les meilleurs équipements pour une classe HCR 56

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

Amélioration de combat : Silence mort

Pour ce qui est de l’équipement, l’association de la semtex et de la grenade flash est selon nous le meilleur choix à utiliser dans MW2.

Comment débloquer le HCR 56 dans Modern Warfare 2

Pour débloquer le HCR 56 dans Modern Warfare 2, vous devez tout d’abord atteindre le niveau 41 afin de débloquer le STB 556.

Montez ensuite le STB 556 jusqu’au niveau 20 de l’arme, et vous débloquerez alors le HCR 56.

Les meilleures alternatives au HCR 56 dans Modern Warfare 2

Si vous souhaitez utiliser une autre mitrailleuse dans MW2, le RAAL MG et le 556 Icarus sont également d’excellentes alternatives au HCR 56.