La meilleure classe du Carrack .300 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Le Carrack .300 est arrivé et il a déjà conquis la méta des snipers de Modern Warfare 2. Cette arme à l’aspect inhabituel est extrêmement puissante, à condition de bien l’équiper.

Ajouté dans la saison 5 de MW2, le Carrack .300 est un sniper à l’allure unique, basé sur le Walther WA 2000. Les fans de longue date de COD reconnaîtront ce sniper semi-auto tel qu’il est apparu dans Modern Warfare 2 et Black Ops.

Bien qu’il s’agisse d’un semi-auto à tir relativement rapide, le Carrack .300 est capable de tuer à un coup de manière fiable. Il n’est pas aussi régulier que le MCPR ou le SP-X 80, qui tirent plus lentement, mais ce compromis en vaut la peine étant donné qu’il est beaucoup plus tolérant.

Mais pour tirer le meilleur parti du Carrack .300, vous devez disposer des meilleurs accessoires et atouts, et nous avons tout ce qu’il vous faut.

Activision Le Carrack .300 est un sniper très efficace dans MW2.

La meilleure classe du Carrack .300 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du Carrack .300

Laser : Laser Accu-Shot 5mW

Lunette : Forge Tac Delta 4

Crosse : Crosse LEX V14

Chargeur : Chargeur à tambour de 10 cartouches

Poignée arrière : Poignée Engage-20

Pour optimiser la maniabilité du Carrack .300, il est recommandé d’utiliser le laser Accu-Shot 5mW avec la crosse LEX V14 et la Poignée Engage-20. Ces trois accessoires offrent divers avantages, dont les principaux sont l’augmentation de la vitesse ADS et la stabilité de la visée.

Cependant, ils affectent quelque peu le recul du Carrack .300, ce qui peut rendre certains tirs difficiles, en particulier avec une lunette à zoom plus élevé. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser une lunette à plus faible zoom comme le Forge Tac Delta 4 qui offre une vue claire et polyvalente que la lunette par défaut.

Fait inhabituel pour une arme multijoueur, un chargeur allongé comme le Chargeur à tambour de 10 cartouches vaut la peine d’être utilisé sur le Carrack. Même s’il ralentit la maniabilité du sniper, le fait de pouvoir tirer deux fois plus de balles sans avoir à recharger en vaut la peine.

Les meilleurs atouts pour une classe Carrack .300

Atout de base 1 : Démineur

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Livraison Express

Atout ultime : Fantôme

Étant donné que vous jouerez probablement lentement avec le Carrack .300, il est judicieux d’utiliser des atouts défensifs tels que Démineur et Endurci au combat qui vont réduire considérablement l’impact de l’équipement et des explosifs.

Livraison Express vous permettra ensuite de récupérer constamment votre équipement, ce qui est parfait pour contrôler les zones clés de la carte.

Enfin, Fantôme reste de loin le meilleur atout ultime à utiliser, comme c’est le cas depuis le lancement de MW2.

Les meilleurs équipements pour une classe Carrack .300

Tactique : Stimulant

Mortel : Semtex

Amélioration de combat : Silence de mort

La semtex est idéale pour déloger des campeurs tandis que le stimulant vous sauvera la vie lorsque vous serez dos au mur.

Comment débloquer le Carrack .300 dans Modern Warfare 2

Pour débloquer le Carrack .300, vous devez terminer le secteur E7 du passe de combat de la Saison 5. Il vous faudra au moins 25 tokens pour atteindre et terminer ce secteur.

Les joueurs peuvent s’attendre à ce qu’un défi en jeu soit ajouté après la Saison 5, qui vous permettra de débloquer le Carrack .300 une fois que le passe de combat aura expiré.

Les meilleures alternatives au Carrack .300 dans Modern Warfare 2

L’alternative la plus évidente au Carrack .300 est le Signal 50. Ces deux armes sont des fusils de sniper semi-automatiques qui peuvent tuer en une balle au prix d’une certaine maniabilité et d’un certain recul.

Ceux qui recherchent une alternative plus mobile devraient envisager d’utiliser le Tempus Torrent. Il s’agit d’un puissant fusil de précision semi-automatique qui peut tuer dans la tête en une balle et avec deux en visant le corps.