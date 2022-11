Modern Warfare 2 a connu le lancement le plus réussi de l’histoire de Call of Duty

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Activision a confirmé que Modern Warfare 2 a connu le weekend d’ouverture le plus réussi de l’histoire de la franchise, battant Modern Warfare 3 à plate couture comme meilleure vente et comptant plus de joueurs en ligne que tout autre lancement.

Après le succès de Modern Warfare et de Warzone, les joueurs avaient hâte de pouvoir mettre la main sur Modern Warfare 2. Après avoir mis maintes fois l’eau à la bouche de la communauté Call of Duty avec un trailer chargé d’adrénaline, une bêta ouverte et un accès anticipé à la campagne, Modern Warfare 2 a fait ses débuts le 28 octobre.

À peine 4 jours plus tard, Activision a confirmé que Modern Warfare 2 a battu tous les records de lancement, devenant le titre Call of Duty le plus vendu depuis Modern Warfare 3 en 2011. Qui plus est, il affiche le plus grand nombre de joueurs en ligne jamais vu au cours des 3 premiers jours d’un opus de la franchise.

Dans un communiqué de presse, le 1er novembre, Activision a confirmé que le lancement de Modern Warfare 2 “est devenu le weekend d’ouverture avec le plus de ventes de l’histoire de la franchise”. Ce nouvel opus a permis de récolter plus de 800 millions de dollars dans le monde entier au cours des 3 premiers jours.

Cela signifie que Modern Warfare 2 a allégrement dépassé le record établi par Modern Warfare 3, qui était de 775 millions de dollars sur 5 jours. En seulement 3 jours, MW2 a rapporté 25 millions de dollars de plus. Modern Warfare occupait auparavant la deuxième place, en 2019 il avait rapporté plus de 600 millions de dollars, au cours de ses 3 premiers jours.

Le succès de ces ventes s’est également traduit par le nombre de joueurs, puisque le jeu a établi un nouveau record pour le “nombre de joueurs uniques et d’heures jouées au cours de ses 3 premiers jours de sortie premium.”

Les développeurs vont maintenant se tourner vers le lancement également très attendu de Warzone 2 et de son mode DMZ le 16 novembre, qui signera également le coup d’envoi de la Saison 1 de Modern Warfare 2.