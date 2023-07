Call of Duty : Microsoft et Sony ont trouvé un accord

Alors que de nombreux joueurs sur PlayStation craignaient de ne plus pouvoir profiter des opus de la licence suite au rachat d’Activision Blizzard, Microsoft a annoncé avoir conclu un accord garantissant que les Call of Duty resteront sur les consoles PlayStation ainsi que sur les Xbox.

Après des mois de batailles juridiques notamment avec la FTC, en avril dernier un nouveau rebondissement a eu lieu. L’autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA) avait déclaré avoir bloqué le rachat d’Activision Blizzard en raison de leur prédominance dans le cloud gaming. “L’accord renforcerait l’avantage de Microsoft sur le marché en lui donnant le contrôle sur des contenus de jeux importants tels que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft”, avaient-ils déclaré.

Loin de se laisser décourager, Microsoft avait aussitôt décidé de faire appel. Alors que le litige avec la CMA restait en suspend, le 11 juillet la FTC a perdu l’opportunité d’abattre sa dernière carte contre le rachat. Peu de temps après la CMA s’est dite prête à rouvrir la dialogue. Plus rien ne semble pouvoir bloquer ce rachat historique.

Néanmoins ce gigantesque accord continue de soulever de nombreuses questions, notamment auprès des joueurs de Call of Duty sur PlayStation qui craignent de se voir couper l’herbe sous le pied. Cependant, ces craintes ont été rapidement dissipées. En effet, Phil Spencer a affirmé qu’ils avaient trouvé un terrain d’entente avec Sony.

Phil Spencer confirme que Call of Duty restera sur PlayStation

Phil Spencer, responsable de la division Xbox, a annoncé l’accord dans un tweet :“Nous sommes heureux d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour maintenir Call of Duty sur PlayStation suite à l’acquisition d’Activision Blizzard. Nous sommes impatients d’assister à un avenir où les joueurs du monde entier auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés.”

Pour l’heure, les détails de cet accord restent inconnus.