Les nouvelles armes de Warzone et Vanguard aperçues dans le trailer de la Saison 4

En s’appuyant sur la bande-annonce de la Saison 4 de Vanguard et Warzone, certains joueurs ont repéré de nouvelles armes qui pourraient bientôt être d’actualité.

Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone et Vanguard, les joueurs trépignent d’impatience à l’idée de profiter d’un afflux significatif de nouveaux contenus.

Le partage du trailer de cette nouvelle saison, où l’on peut voir Butcher et Kingsley s’affronter au milieu de la jungle alors que des mercenaires tentent de récupérer l’argent d’un hélicoptère, est venu ajouter de l’huile sur le feu. D’autant plus que des petits malins ont aperçu de nouvelles armes au cours de l’affrontement, qui ont de grandes chances d’être prochainement intégrées sur Warzone et Vanguard.

Les nouvelles armes attendues sur Warzone et Vanguard

Un nouveau LMG, le AA-52

Si l’on se fie à la bande-annonce, les joueurs de Vanguard et de Warzone pourraient bientôt avoir droit à un nouveau LMG. Une arrivée qui fera du bien quand on sait que le Whitley date de la Saison 2.

Selon le consensus, ce nouveau LMG ne serait autre que le AA-52, une arme produite en France qui avait tendance à être utilisée comme arme montée sur véhicule.

Un nouveau SMG sur Warzone et Vanguard, le Franchi LF-57

Dans la bande-annonce, on voit Butcher tenir une arme assez petite, qui a tout l’air d’être un nouveau SMG, vraisemblablement le Franchi LF-57.

En effet, le design de la crosse de cette arme italienne des plus minimalistes est assez unique, ce qui laisse peu de place au doute.

Un nouveau fusil d’assaut

Les joueurs ont repéré une troisième arme dans la bande-annonce, malheureusement c’est de loin la plus mystérieuse du lot. Bien qu’elle ressemble à s’y méprendre à un fusil d’assaut, il existe peu d’armes auxquelles la comparer.

Cette arme n’est apparue qu’un bref instant, sous un éclairage peu avantageux, si bien qu’il est compliqué de la distinguer suffisamment pour l’identifier. Cependant, à première vue, elle présente des similitudes avec le Vargo 52 et le Nikita AVT.

Comme toujours, il ne s’agit que de pures spéculations. Tant que la feuille de route de la Saison 4 de Warzone et Vanguard n’a pas été dévoilée, il est difficile de savoir s’il s’agit bien de ces armes, ni même si elles sont prévues pour la Saison 4.